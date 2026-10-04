Tiểu Vy vượt mặt Đoàn Thiên Ân

Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi. Sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo, người đẹp sinh năm 2000 từng bước tiến vào điện ảnh với vai chính Kim trong Đảo Độc Đắc - Tử Mẫu Thiên Linh Cái. Đây là bước khởi đầu đáng chú ý khi Tiểu Vy phải đảm nhận nhân vật trung tâm trong một tác phẩm kinh dị, đồng thời đối diện với những yêu cầu khác biệt so với công việc của một hoa hậu.

Sau đó, Tiểu Vy tiếp tục mở rộng danh sách phim tham gia với Mai, Bộ Tứ Báo Thủ, Ốc Mượn Hồn và Thỏ Ơi!!. Trong đó, Mai và Thỏ Ơi!! là những lần xuất hiện với vai trò khách mời, còn Bộ Tứ Báo Thủ đưa cô đến vị trí nữ chính. Nhờ vậy, hành trình điện ảnh của Tiểu Vy không chỉ được tính bằng doanh thu mà còn thể hiện qua việc cô từng bước tăng thời lượng xuất hiện và độ khó của nhân vật.

Tiểu Vy và Đoàn Thiên Ân cùng chuyển hướng sang điện ảnh, nhưng đang theo đuổi những màu sắc riêng. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Tiểu Vy có mối duyên đặc biệt với Trấn Thành khi liên tiếp góp mặt trong Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!. Từ một lần xuất hiện ngắn trong Mai, cô trở thành nữ chính trong Bộ Tứ Báo Thủ, trước khi tiếp tục góp mặt ở tác phẩm sau đó. Chuỗi dự án này giúp Tiểu Vy duy trì sự hiện diện đáng kể trong nhóm những nàng hậu thử sức với điện ảnh.

Năm 2026, người đẹp tiếp tục thay đổi màu sắc khi đóng chính Ốc Mượn Hồn. Nhân vật Ngọc có nhiều diễn biến tâm lý và đặt Tiểu Vy vào thử thách khác so với hình ảnh trẻ trung, hài hước trong Bộ Tứ Báo Thủ. Sắp tới, cô tiếp tục hóa thân thành Mai, một nữ công nhân nông trường trong Bò Sữa Bay. Những lựa chọn này cho thấy Tiểu Vy đang hướng đến quá trình xây dựng nghề diễn thay vì chỉ xem điện ảnh như một hoạt động bên lề.

Tiểu Vy đảm nhận vai nữ chính trong Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành.

Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân có hành trình ngắn hơn nhưng tạo dấu ấn nhanh về mặt doanh thu. Sau vai phụ Bảy Loan trong Công Tử Bạc Liêu, Thiên Ân lần đầu đóng chính với Nụ Hôn Bạc Tỷ. Bộ phim đạt hơn 211 tỷ đồng, mở ra bước ngoặt đáng kể cho người đẹp sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Không dừng lại ở một thành công, Thiên Ân tiếp tục giữ vai chính trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Tác phẩm mang về hơn 118 tỷ đồng tại thị trường trong nước, giúp hai phim nữ chính đầu tiên của Thiên Ân đạt tổng doanh thu khoảng 329 tỷ đồng. Tính cả Công Tử Bạc Liêu, tổng doanh thu các phim điện ảnh cô tham gia vào khoảng 350 tỷ đồng tính đến tháng 10/2026.

Đoàn Thiên Ân ghi dấu với vai nữ chính Thúy Vân trong Nụ Hôn Bạc Tỷ.

Điểm đáng chú ý là cuối năm nay, cả hai sẽ cùng trở lại màn ảnh rộng nhưng với hai màu sắc hoàn toàn khác biệt. Thiên Ân tái xuất trong Án Mạng Karaoke, dự kiến khởi chiếu ngày 30/10. Cô vào vai Tâm, một trong những nghi phạm của vụ án xảy ra trong một homestay biệt lập. Tác phẩm kết hợp yếu tố trinh thám, hài và giật gân, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Vân Dung, Đại Nghĩa và Tuyền Mập.

Chỉ một tuần sau, đến ngày 6/11, Tiểu Vy trở lại với Bò Sữa Bay. Người đẹp hóa thân thành Mai, nữ công nhân tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu trong bối cảnh những năm 1990. Bộ phim mang màu sắc hoài niệm, kỳ ảo và hài hước, xoay quanh một nhóm công nhân tìm cách đánh cắp công thức sữa đặc biệt để đổi đời. Tiểu Vy đóng cặp cùng Nguyễn Hùng và có những cảnh quay đòi hỏi sự nhập vai mạnh hơn, trong đó đáng chú ý là phân cảnh cô thực hiện cú tát thật dành cho bạn diễn.

Sự khác biệt giữa hai nàng hậu vì thế ngày càng rõ. Thiên Ân đang tạo dấu ấn bằng tốc độ bước lên vai chính và hai tác phẩm liên tiếp vượt 100 tỷ đồng. Tiểu Vy lại có hành trình rộng hơn về số lượng dự án, trải nghiệm từ vai phụ, khách mời đến nữ chính và liên tục thay đổi màu sắc nhân vật.

Tiểu Vy và Thiên Ân chuẩn bị đối đầu trên phòng vé với hai dự án có màu sắc khác biệt. Ảnh: FBNV

Nếu xét riêng độ phủ trên màn ảnh rộng và số lượng dự án đã, đang tham gia, Tiểu Vy hiện có bước tiến rộng hơn Thiên Ân. Tuy nhiên, Thiên Ân lại sở hữu thành tích đáng chú ý ở hai vai nữ chính đầu tiên. Hai màn tái xuất liên tiếp vào cuối năm 2026 sẽ tiếp tục là phép thử mới cho hành trình chuyển từ danh hiệu hoa hậu sang diễn viên của cả hai.