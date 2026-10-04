Phim mới của Tom Cruise lép vế trước Verity

Tác phẩm do đạo diễn Alejandro G. Inarritu thực hiện thu về 3,3 triệu USD trong ngày thứ Sáu, bao gồm doanh thu từ các suất chiếu sớm vào thứ Năm. Digger được dự đoán thu khoảng 8 triệu USD trong tuần đầu tiên từ 3.300 rạp Bắc Mỹ. Con số này thậm chí thấp hơn mức 12-15 triệu USD mà Warner Bros. từng dự báo và trở thành kết quả mở màn đáng thất vọng đối với dự án có kinh phí sản xuất lên tới 125 triệu USD.

Nếu đạt mức doanh thu dự kiến, Digger sẽ có tuần mở màn thấp nhất của Tom Cruise kể từ Lions for Lambs năm 2007. Bộ phim chiến tranh khi đó ra mắt với 6,7 triệu USD, dù được thực hiện với kinh phí nhỏ hơn đáng kể.

Phim điện ảnh Digger của Tom Cruise đang đối mặt với màn ra mắt đáng thất vọng tại phòng vé Bắc Mỹ, khi doanh thu mở màn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.

Tác phẩm cũng nhận điểm C+ từ CinemaScore, thuộc nhóm những mức điểm thấp nhất trong sự nghiệp của Tom Cruise và ngang với Lions for Lambs. Kết quả này cho thấy Digger đang tạo ra những phản ứng trái chiều từ khán giả. Bộ phim đánh dấu màn biến hóa táo bạo của Tom Cruise khi nam diễn viên hóa thân thành một ông trùm dầu mỏ thừa cân, hói đầu. Riz Ahmed, John Goodman và Sandra Hüller cũng tham gia diễn xuất trong tác phẩm châm biếm xoay quanh nhân vật do Cruise thủ vai, người gây ra một thảm họa thiên nhiên.

Warner Bros. vẫn kỳ vọng những phản hồi liên quan đến mùa giải thưởng có thể giúp Digger duy trì doanh thu trong những tuần tiếp theo, khi khán giả dần khám phá bộ phim. Tuy nhiên, giới phê bình cũng có những đánh giá trái chiều. Tác phẩm hiện đạt 51% điểm đánh giá từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes. Trong bài viết trên The Hollywood Reporter, nhà phê bình phim trưởng David Rooney nhận xét bộ phim "đã chết và bị chôn vùi".

Digger cũng trở thành bộ phim phát hành độc lập cuối cùng của Warner Bros. trước khi hãng này hoàn tất thương vụ sáp nhập trị giá 111 tỷ USD với Paramount Skydance, dự kiến vào ngày 6/10. Vài ngày trước, thông tin hai lãnh đạo mảng điện ảnh của Warner Bros. là Michael De Luca và Pamela Abdy rời hãng được công bố. Dana Goldberg và Josh Greenstein sẽ tiếp quản vị trí của họ.

Năm 2025, De Luca và Abdy từng có một năm thành công với loạt phim được giới phê bình đánh giá cao, trong đó có những tác phẩm giành giải Oscar như One Battle After Another và Sinners. Tuy nhiên, các bộ phim Warner Bros. phát hành trong năm 2026 có kết quả kém khả quan hơn.

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Tom Cruise vốn được biết đến với việc lựa chọn những dự án giàu tính thử nghiệm và đề cao dấu ấn của đạo diễn, từ Born on the Fourth of July đến Magnolia. Tuy nhiên, những năm gần đây, khán giả của nam diễn viên quen thuộc hơn với hình ảnh anh trong các thương hiệu hành động quy mô lớn. Cruise cũng chuẩn bị bắt đầu quay Days of Thunder 2.

Paul Dergarabedian, chuyên gia của Rentrak, nhận định với The Hollywood Reporter rằng kỳ vọng dành cho Digger cần được đặt trong bối cảnh chính bộ phim và những gì tác phẩm muốn hướng đến, thay vì dựa hoàn toàn vào tên tuổi Tom Cruise cùng kỳ vọng doanh thu vốn thường gắn với nam diễn viên.

Dakota Johnson trong Verity.

Trong khi Digger chật vật tại phòng vé, Verity của Amazon MGM Studios được dự đoán đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Colleen Hoover mở màn đúng thời điểm mùa phim kinh dị bắt đầu.

Tác phẩm do Michael Showalter đạo diễn, với sự tham gia của Anne Hathaway, Dakota Johnson và Josh Hartnett, thu về 15,1 triệu USD trong ngày thứ Sáu, bao gồm các suất chiếu sớm vào thứ Năm. Verity được dự đoán đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ với khoảng 33,6 triệu USD từ 3.510 rạp.

Tương tự Digger, Verity cũng nhận điểm C+ từ CinemaScore. Bộ phim kể về Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), một nhà văn đang gặp khó khăn và nhận công việc viết thuê cho nữ tác giả nổi tiếng Verity Crawford (Anne Hathaway).

Dù đứng đầu phòng vé, Verity cũng không nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình. Phim hiện đạt 34% điểm đánh giá trên Rotten Tomatoes. Nhà phê bình Richard Lawson của The Hollywood Reporter gọi đây là một "thất bại văn học".

Xếp thứ hai trong tuần thứ ba công chiếu là Resident Evil của Sony. Bộ phim dự kiến thu thêm 12 triệu USD, nâng tổng doanh thu nội địa lên khoảng 124,3 triệu USD. Austin Abrams đảm nhận vai chính trong tác phẩm do Zach Cregger đạo diễn, đánh dấu màn tái khởi động thành công thương hiệu trò chơi điện tử.

Heart of the Beast của Paramount đứng thứ ba, dự kiến thu khoảng 11 triệu USD trong tuần thứ hai và nâng tổng doanh thu nội địa lên khoảng 38 triệu USD. Phim do David Ayer đạo diễn, với Brad Pitt đóng vai một sĩ quan lực lượng đặc nhiệm bị mắc kẹt giữa vùng hoang dã cùng chú chó chiến đấu của mình.

Cũng trong tuần thứ hai ra rạp, Primetime của A24 dự kiến thu thêm 8 triệu USD, nâng tổng doanh thu nội địa lên khoảng 34 triệu USD. Robert Pattinson đóng vai nhà báo Chris Hansen trong bộ phim ly kỳ dựa trên câu chuyện có thật do Lance Oppenheim đạo diễn. Tác phẩm được dự đoán có khả năng đạt vị trí cao hơn Digger trong bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần.

Một bộ phim mới khác phát hành rộng rãi trong tuần này là Beware Boiúna của Lionsgate. Tác phẩm chỉ dự kiến thu khoảng 500.000 USD từ 1.121 rạp Bắc Mỹ. Mike P. Nelson, người được chọn đạo diễn phần phim tiếp theo của thương hiệu Saw, thực hiện bộ phim kinh dị với sự tham gia của Kiana Madeira và Jessica Rothe, xoay quanh một con rắn khổng lồ. Beware Boiuna hiện đạt 55% điểm từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes.

Các tác phẩm đáng chú ý dự kiến ra mắt vào cuối tuần tới gồm phim kinh dị Other Mommy với Jessica Chastain đóng chính và The Social Reckoning do Aaron Sorkin đạo diễn.