Người mẫu Kim Kardashian tiết lộ lý do độc thân suốt 5 năm trước khi yêu Lewis Hamilton

Người mẫu Kim Kardashian cho biết cô cần thời gian chữa lành những tổn thương sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Kanye West trước khi sẵn sàng mở lòng với Lewis Hamilton. Nữ người mẫu tiết lộ quãng thời gian độc thân kéo dài nhiều năm đã giúp cô tập trung vào bản thân, các con và những dự án thực sự quan trọng.

Trong cuộc phỏng vấn mới với Style Magazine của The Times, Kim Kardashian chia sẻ rằng sau khi chia tay Kanye West vào năm 2021, cô gần như không bước vào mối quan hệ tình cảm mới trong suốt 5 năm, ngoại trừ khoảng thời gian hẹn hò ngắn với danh hài Pete Davidson.

Người mẫu Kim Kardashian cho biết cô cần thời gian chữa lành những tổn thương sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Ở tuổi 45, nữ người mẫu nhìn nhận quãng nghỉ trong chuyện tình cảm là trải nghiệm tích cực. Cô cho biết điều đó giúp bản thân có thêm thời gian dành cho các con cũng như theo đuổi những dự án mà mình thực sự muốn tham gia.

“Tôi thực sự không cảm thấy phải vội vàng. Tôi cũng không cảm thấy cuộc sống của mình thiếu đi điều gì. Tôi cảm thấy mình cần thời gian”, Kim Kardashian chia sẻ.

Ngôi sao American Horror Story cho biết sau cuộc chia tay nhiều sóng gió với Kanye West, cô muốn hoàn toàn chữa lành những tổn thương và dành thời gian cải thiện bản thân trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới.

“Tôi chưa sẵn sàng mở lòng. Thậm chí, tôi còn không nghĩ đến chuyện đó. Vũ trụ sẽ vận hành theo hướng có lợi cho bạn khi bạn biết để mọi thứ diễn ra tự nhiên”, cô bộc bạch.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton vốn quen biết nhau từ năm 2014. Cả hai chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 2 năm nay khi cùng xuất hiện tại Super Bowl ở Nam California, theo dõi trận đấu giữa Seattle Seahawks và New England Patriots. Kể từ đó, cặp đôi khá kín tiếng về chuyện tình cảm, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton vốn quen biết nhau từ năm 2014.

Tháng 7, Lewis Hamilton đăng tải loạt ảnh thân mật bên Kim Kardashian trong chuyến đi cùng gia đình, kèm lời nhắn nhủ người hâm mộ hãy trân trọng những người thân yêu. Sang tháng 8, tay đua Công thức 1 tiếp tục chia sẻ những bức ảnh hẹn hò chưa từng được công bố trước đó với dòng chú thích: “Nghỉ ngơi, hồi phục và nạp lại năng lượng”.

Kim Kardashian cũng từng đăng ảnh selfie trước gương bên Lewis Hamilton. Trong khoảnh khắc này, cô diện bikini màu hồng của Gucci, còn nam tay đua vòng tay ôm eo cô đầy tình cảm.

Sau cuộc hôn nhân với Kanye West, Kim Kardashian từng trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống riêng. Cả hai có bốn người con: North (13 tuổi), Saint (10 tuổi), Chicago (8 tuổi) và Psalm (7 tuổi). Theo chia sẻ của Kim trong bài phỏng vấn trên trang bìa Vogue hồi tháng 9/2025, mẹ cô - Kris Jenner từng động viên rằng những năm tiếp theo sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời con gái.

Kim Kardashian cũng từng đăng ảnh selfie trước gương bên Lewis Hamilton.

Trong khi đó, Pete Davidson - người từng hẹn hò Kim Kardashian khoảng 9 tháng vào năm 2022 cũng có những chia sẻ tích cực về gia đình nổi tiếng này trong cuộc phỏng vấn với Variety tháng trước. Nam danh hài cho rằng việc hẹn hò với một thành viên nhà Kardashian có thể tạo ra áp lực lớn nếu đối phương không sẵn sàng đón nhận cuộc sống dưới sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, anh cho biết mình yêu thích sự thẳng thắn và trưởng thành của Kim Kardashian cùng gia đình cô.