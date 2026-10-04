Phương Mỹ Chi vượt 'thế khó'

19h, khoảng 30 phút trước khi concert Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi diễn ra, mưa lớn trút xuống TP.HCM trước sự lo lắng của nhiều người. Lần nữa, một cột mốc biểu diễn quan trọng trong sự nghiệp nữ ca sĩ lại bắt đầu cùng cơn mưa nặng hạt. Với một sân khấu có nhiều lớp dàn dựng phức tạp như Dân chơi dân ca, thời tiết là yếu tố có thể ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm của cả nghệ sĩ lẫn khán giả.

May mắn là sau khi chương trình phải lùi khoảng 15 phút, trời bắt đầu dịu lại. Những giọt mưa, nếu còn, cũng chỉ lất phất dưới ánh đèn, vô tình trở thành một phần khá đẹp của sân khấu vốn đã được chăm chút kỹ về phần nhìn.

Thực chất, sẽ phù hợp hơn khi nói Dân chơi dân ca là một album thú vị thay vì là sản phẩm thực sự xuất sắc, khi sự đầu tư về ý tưởng, cách pha trộn nhiều chất liệu dân gian không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, khi đưa một dự án thu âm dày đặc lớp lang lên sân khấu, bản thân Phương Mỹ Chi cũng phải đối diện với thử thách không nhỏ trong cách hát, xử lý và giữ năng lượng xuyên suốt đêm diễn. Và ở tuổi 23, nữ ca sĩ cho thấy vì sao cô đang là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ mới.

Phương Mỹ Chi vượt 'chông gai' nhưng chưa trọn vẹn

Với cách dàn dựng chú trọng vào câu chuyện, Dân chơi dân ca được xây dựng như một hành trình có điểm đến rõ ràng, xoay quanh ý tưởng “đi tìm kho báu”. Từ điểm khởi đầu ấy, khán giả lần lượt được dẫn qua những lớp văn hóa Bắc - Trung - Nam, còn các chất liệu vốn khá dày trong album cũng có thêm không gian để kết nối và xuất hiện tự nhiên hơn trên sân khấu.

Sự xuất hiện của nghệ sĩ Đại Nghĩa trong vai trò người dẫn chuyện vì thế trở thành một lựa chọn khá thú vị. Vốn quen thuộc với sân khấu kịch, anh giúp các phần của chương trình nối nhau tự nhiên hơn, tránh cảm giác từng tiết mục đứng riêng lẻ. Bên cạnh đó, diễn xuất, múa hay múa rối cạn được đưa vào vừa đủ như những lớp điểm xuyết, góp phần làm mạch kể sinh động.

Phần âm nhạc tạo điểm nhấn nhờ cách kết hợp dân ca với pop, electronic, hip-hop, R&B và rock.

Âm nhạc cũng là điểm giúp chương trình duy trì sức hút trong thời lượng khoảng ba giờ. Bản thân Dân chơi dân ca vốn là một album khá dày về chất liệu, liên tục pha trộn âm nhạc truyền thống với pop, electronic, hip-hop, R&B hay rock. Khi được đưa lên sân khấu, một số bản phối được thay đổi về cấu trúc, thêm những đoạn drop hoặc đẩy tiết tấu để tăng tương tác với khán giả.

Ban nhạc chơi chắc và giữ được năng lượng khá tốt xuyên suốt đêm diễn. Ở những tiết mục có tiết tấu mạnh, tiếng trống, guitar hay các lớp electronic được đẩy lên vừa đủ để tạo cao trào mà không lấn át giọng hát. Ngược lại, khi âm nhạc trở về với dân ca hoặc ballad, phần đệm được tiết chế, dành nhiều khoảng trống hơn cho giọng ca.

Sự đa dạng thể hiện khá rõ qua từng tiết mục. Chọn mặt gửi vàng đặt pop/electronic pha hip-hop trên màu sắc âm nhạc dân tộc Thái, đàn tính và sáo mèo. Thử lòng quân tử kết hợp pop điện tử, rap/R&B với lối đối đáp của hát xoan, trong khi Liễu yếu đào tơ đưa deep house đứng cạnh cải lương và tuồng cổ. Ở Xây xẩm, chất liệu xẩm được chuyển sang alternative rock với tiếng guitar, trống dày hơn, tạo nên một trong những cao trào về âm thanh của đêm diễn.

Phương Mỹ Chi cũng có lợi thế khi phần lớn tiết mục nằm trong vùng sở trường. Quãng thời gian dài theo đuổi dân ca giúp nữ ca sĩ khá tự nhiên ở cách nhả chữ, luyến láy và tạo sắc thái mềm mại. Đáng khen hơn là khả năng thích ứng với nhiều chất liệu dân gian khác nhau. Từ hát xoan với tính đối đáp, những câu hát mang âm hưởng miền Trung đến xẩm, cải lương hay tuồng cổ, mỗi loại hình đều đòi hỏi cách đặt chữ, nhấn nhá và biểu đạt khác nhau. Phương Mỹ Chi chưa hẳn đào sâu vào tất cả như một nghệ sĩ chuyên biệt, nhưng cô chuyển đổi tương đối linh hoạt và giữ được sự tự nhiên trong cách hát.

Dù vậy, cách pha trộn nhiều chất liệu không phải lúc nào cũng đạt độ liền lạc. Ở một số ca khúc, đoạn chuyển từ dân gian sang pop hoặc ballad, rồi trở lại màu sắc truyền thống vẫn khá gấp và càng dễ nhận ra khi trình diễn trực tiếp. Bản thân một số sáng tác cũng chưa kết nối thật khéo các phần âm nhạc, khiến vài đoạn chuyển còn gượng và hơi sến, nhất là khi những câu pop hoặc ballad khá quen thuộc được nối ngay với phần mang đậm âm hưởng dân gian.

Nhìn chung, phần âm nhạc của Dân chơi dân ca đạt hiệu quả khá tốt khi bước từ album lên sân khấu. Cách dàn dựng có tính toán, phần chơi chắc tay của ban nhạc cùng khả năng trình diễn của Phương Mỹ Chi giúp nhiều ca khúc trở nên hấp dẫn hơn. Album sở hữu một số sáng tác thú vị, song số lượng những bài thực sự nổi bật chưa nhiều, khiến chất lượng âm nhạc của đêm diễn chưa đồng đều ở mọi thời điểm.

Cách pha trộn nhiều chất liệu trong một số ca khúc chưa thật sự liền lạc.

Dàn dựng quy mô

Bên cạnh âm nhạc, phần dàn dựng cũng cho thấy mức độ đầu tư của Dân chơi dân ca. Sân khấu rộng, nhiều lớp hình ảnh nhưng nhìn chung vẫn giữ được sự kiểm soát. Từng chặng trong hành trình Bắc - Trung - Nam được cụ thể hóa bằng ánh sáng, phục trang, đạo cụ và cách tổ chức không gian khác nhau. Nhờ vậy, câu chuyện “đi tìm kho báu” được hiện lên khá rõ bằng hình ảnh, hỗ trợ tốt cho phần dẫn chuyện của Đại Nghĩa.

Cách làm này thể hiện rõ ở những tiết mục khai thác chất liệu văn hóa cụ thể. Chọn mặt gửi vàng có nhảy sạp, múa xòe và sáo mèo; Dắt anh chơi hội đưa hò Bả Trạo cùng những hình ảnh gắn với lễ Nghinh Ông vào phần trình diễn; còn Thiên đường với người thương mở rộng sang văn hóa Khmer và múa Robam. Lượng chất liệu khá lớn nhưng được phân bổ tương đối hợp lý, mỗi tiết mục vẫn có không gian riêng và tránh cảm giác quá tải.

Hệ thống màn hình LED cũng được khai thác hiệu quả, liên tục thay đổi theo từng phần để mở rộng không gian sân khấu và hỗ trợ mạch kể. Với một chương trình có nhiều lớp vũ đạo, diễn xuất và hoạt cảnh diễn ra cùng lúc, cách xử lý hình ảnh giúp khán giả dễ theo dõi hơn.

Dàn khách mời cũng được lựa chọn khá hợp lý. Hương Lan và Quang Lê xuất hiện trong Bài ca đất phương Nam, tạo nên cuộc gặp giữa những giọng ca thuộc nhiều thế hệ nhưng cùng có mối liên hệ với hành trình của Phương Mỹ Chi. Với Liễu yếu đào tơ, sự góp mặt của NSƯT Trinh Trinh giúp phần cải lương và tuồng cổ có thêm sức nặng khi được đặt cạnh bản phối hiện đại.

Các màn kết hợp sau đó cũng được tính toán dựa trên đặc trưng của từng giọng ca. Kay Trần hay Shiki lại phù hợp với những phần có tiết tấu và tinh thần trẻ hơn.

Concert tạo điểm nhấn nhờ sân khấu nhiều lớp, hệ thống hình ảnh được đầu tư.

Nhìn tổng thể, phần dàn dựng của Dân chơi dân ca tạo được cảm giác chỉn chu và có chủ đích. Một chương trình kéo dài khoảng ba giờ, đi qua nhiều vùng văn hóa và sử dụng lượng chất liệu lớn rất dễ rơi vào phô trương hoặc vụn vặt, nhưng ê-kíp phần lớn vẫn giữ được sự thống nhất.

Bản thân Phương Mỹ Chi cũng cho thấy sự trưởng thành rõ hơn trong cách làm chủ sân khấu và tương tác với khán giả. Nữ ca sĩ điềm đạm, tự nhiên hơn trong những đoạn trò chuyện, không cố tạo thêm mảng miếng hay liên tục khuấy động không khí. Sự chân thành ấy giúp khoảng cách giữa cô và khán giả được rút ngắn, đồng thời khiến Dân chơi dân ca mang dáng dấp của một cột mốc trưởng thành hơn trong hành trình làm nghề.

Thuận Minh