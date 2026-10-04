Phụ nữ Mỹ ngày càng mê bắp tay hơn vòng eo

Louisa Carannante gần như ngày nào cũng mặc áo không tay để khoe cánh tay săn chắc.

Khoảng 80 năm trước, hình ảnh Rosie the Riveter xắn tay áo, gồng bắp tay được dùng để khuyến khích phụ nữ Mỹ tham gia làm việc tại các nhà máy trong Thế chiến II. Giờ đây, động tác này xuất hiện trở lại trên mạng xã hội, khi nhiều phụ nữ tự tin khoe bắp tay săn chắc như thành quả tập luyện.

Carrie Cross (57 tuổi), huấn luyện viên thể hình trực tuyến tại Fort Myers (bang Florida, Mỹ), thực hiện khoảng 50 lần cuốn tạ cho bắp tay mỗi tuần. Ít nhất 3 lần/tuần, cô đăng lên Instagram hình ảnh bản thân gồng một hoặc cả hai tay.

“Thật thú vị khi khiến mọi người hơi bất ngờ mỗi lần tôi gồng cơ”, Cross nói với Wall Street Journal.

Monique Collier (37 tuổi), lính cứu hỏa tại khu vực Washington D.C. (Mỹ), cũng thường xuyên đăng video khoe bắp tay. Trước đây, cô thực hiện khoảng 100 lần cuốn tạ mỗi tuần, hiện giảm xuống còn 48 lần cuốn tạ tay kiểu búa trong một buổi. Collier cho biết những đồng nghiệp nam tại trạm cứu hỏa cũng dành lời khen khi cô có thân hình cơ bắp.

Phụ nữ không còn chỉ tập mông, bụng

Xu hướng chuộng bắp tay cơ bắp còn xuất hiện trên màn ảnh. Trong một cảnh của The Odyssey, Devyn Dalton (35 tuổi) được chọn đóng thế phần cánh tay cho Matt Damon. Nam diễn viên sau đó dành lời khen cho cơ bắp của Dalton trên podcast Happy Sad Confused.

Trước bộ phim này, Dalton từng đóng thế cho một nhân vật nam trong series Twisted Metal, thực hiện cảnh bị ném xuyên qua cửa kính. Tuy nhiên, lần đóng thế cho Matt Damon giúp cô được chú ý nhiều hơn, đặc biệt từ khán giả nữ. Dalton cho biết nhiều phụ nữ nhắn tin nói rằng cánh tay của cô khiến họ muốn bắt đầu tập tạ và xây dựng cơ bắp.

Theo Natalia Mehlman Petrzela, giáo sư lịch sử tại trường đại học The New School, đồng thời là tác giả Fit Nation: The Gains and Pains of America's Exercise Obsession (tạm dịch: Quốc gia thể hình: Những thành quả và cái giá của cơn ám ảnh tập luyện tại Mỹ), chuẩn thể hình của phụ nữ thay đổi theo thời gian.

Emma Sclafani cho biết gia đình thường mặc định cô sẽ đảm nhận những việc cần sức mạnh.

Phẫu thuật nâng ngực bắt đầu xuất hiện vào đầu thập niên 1960 và ngày càng phổ biến trong những thập niên sau. Đến thập niên 1990, vòng ba đầy đặn được chú ý nhiều hơn. Cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, ca sĩ Britney Spears thường xuất hiện với quần cạp trễ, khoe vòng bụng săn chắc, góp phần khiến cơ bụng trở thành hình thể được nhiều phụ nữ hướng đến.

Những năm gần đây, sự chú ý dần chuyển sang cánh tay. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama từng nhiều lần gây chú ý với bắp tay săn chắc. Nữ diễn viên Anh Hannah Waddingham, nổi tiếng với series Ted Lasso, và Natalie Portman, người tăng cường tập luyện để vào vai Jane Foster trong Thor: Love and Thunder (Thor: Tình yêu và sấm sét), cũng được nhắc đến với hình thể khỏe khoắn. Nhưng giờ đây, ngày càng nhiều phụ nữ không nổi tiếng cũng hướng đến hình thể này.

Theo Petrzela, bắp tay được ưa chuộng vì dễ thấy hiệu quả tập luyện. Chỉ sau vài hiệp kéo xà hoặc cuốn tạ, cơ tay có thể nổi rõ hơn, trong khi bụng và vòng ba cần nhiều thời gian hơn.

Bắp tay được săn đón

Madison Hildreth (28 tuổi), huấn luyện viên thể hình tại Austin (bang Texas, Mỹ), để sẵn một đôi tạ khoảng 3,6 kg trong phòng. Trước khi ra ngoài, nếu chưa tập tay trong ngày, cô có thể thực hiện nhanh vài lần cuốn tạ để cơ nổi rõ hơn.

“Trước đây mọi người tập trung rất nhiều vào mông hay cơ bụng, nhưng thứ thực sự nổi bật với bất kỳ trang phục nào lại là cánh tay”, Hildreth nói.

Emma Sclafani (55 tuổi), cựu môi giới bất động sản và người mẫu tại New York (Mỹ), cũng bắt đầu tập trung vào bắp tay vì đây là bộ phận thường xuyên lộ ra ngoài.

“Tôi không mặc đồ bơi nên cơ bụng trông thế nào không quá quan trọng. Nhưng mọi người đều có thể nhận ra khi bạn tập luyện cho cánh tay”, cô nói.

Louisa Carannante (28 tuổi), sinh viên ngành ghi chép phiên tòa, cũng tự tin khoe bắp tay săn chắc. Cô cho biết gần như ngày nào cũng mặc áo không tay để lộ thành quả tập luyện.

Pearl Ugwu-Dike tập thân trên khoảng 3 buổi/tuần, xen kẽ các bài tập sức mạnh với pilates.

Theo Petrzela, bắp tay săn chắc còn được ưa chuộng vì khó có được nếu không tập luyện. Trong khi thuốc GLP-1, công nghệ giảm mỡ hay phẫu thuật thẩm mỹ có thể giúp thay đổi một số vùng cơ thể, cơ tay rõ nét vẫn đòi hỏi quá trình tập luyện.

Collier hiện tập thân trên 2 buổi/tuần, chia thành một ngày cho ngực và vai, một ngày cho lưng và bắp tay. Trong quá trình chuẩn bị cho The Odyssey, Dalton tập thân trên 3 ngày/tuần.

Bài tập yêu thích của Dalton dành cho bắp tay không phải cuốn tạ mà là kéo xà. Hiện cô có thể thực hiện liên tục 12 lần. Khi mới bắt đầu, Dalton phải sử dụng dây kháng lực để hỗ trợ.

Cánh tay cơ bắp cũng thay đổi cách những phụ nữ này được nhìn nhận trong cuộc sống hàng ngày.

Pearl Ugwu-Dike (30 tuổi), bác sĩ da liễu tại New York và New Jersey (Mỹ), thường được người lạ khen cánh tay khi mặc trang phục không tay. Có người từng nói nhìn cô giống người “có thể xách hết túi đồ tạp hóa chỉ trong một chuyến”.

Jazmin Acquisto (29 tuổi), chuyên viên chăm sóc da tại Houston (bang Texas), cũng cho rằng bắp tay khiến gia đình mặc định cô là người khỏe và có khả năng đảm nhận những việc nặng. “Mẹ sẽ gọi tôi đến nâng một món đồ nặng trước khi gọi em trai tôi”, Acquisto nói.

Như Phương