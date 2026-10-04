Nhan sắc mỹ nhân Việt cao 1m55 được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Hoàng Hà sinh năm 1996 tại Hà Nội. Nữ diễn viên cao khoảng 1,55m, sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nhưng gương mặt được nhận xét có nét hài hòa, đôi mắt sáng và nụ cười tươi.

Chiều cao khiêm tốn không phải lợi thế, nhưng lại góp phần tạo cho cô vẻ ngoài trẻ trung, phù hợp với nhiều nhân vật tuổi học sinh, sinh viên.

Nữ diễn viên từng được chú ý vì diện mạo trẻ hơn tuổi thật. Những bức ảnh cận mặt cũng cho thấy cô phù hợp với phong cách trang điểm nhẹ, làm nổi bật làn da và đường nét tự nhiên.

Vẻ đẹp của Hoàng Hà từng được mô tả là sự pha trộn giữa nét trong trẻo, dịu dàng và một chút cổ điển. Chính hình ảnh này giúp cô gây ấn tượng khi bước lên màn ảnh với vai Dao Ánh trong Em và Trịnh.

Hoàng Hà bắt đầu theo đuổi diễn xuất từ năm 2015, từng tham gia các phim ngắn, quảng cáo, lồng tiếng và xuất hiện trong nhiều MV. Trong số đó, “Nàng thơ” của Hoàng Dũng và “Không thể cùng nhau suốt kiếp” của Hòa Minzy là những sản phẩm giúp hình ảnh của cô được nhiều khán giả biết đến.

Bước ngoặt đến với vai Dao Ánh trong Em và Trịnh. Sau dấu ấn điện ảnh, Hoàng Hà tiếp tục thử sức với phim truyền hình. Cô vào vai Mai Dương thời trẻ trong Chúng ta của 8 năm sau, lần đầu tham gia một dự án phim giờ vàng của VTV.

Vai diễn giúp nữ diễn viên tiếp cận lượng khán giả truyền hình lớn hơn và nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ lối diễn tự nhiên, đặc biệt ở những phân đoạn mang màu sắc thanh xuân

Hoàng Hà sau đó không duy trì duy nhất hình ảnh “nàng thơ”. Trong Kẻ ăn hồn, cô đảm nhận vai Cô Phong, nhân vật có màu sắc khác biệt so với Dao Ánh. Sự thay đổi này giúp nữ diễn viên cho thấy khả năng thử nghiệm những dạng vai mới.

Năm 2025, Hoàng Hà trở lại màn ảnh rộng với Điều ước cuối cùng. Cô vào vai Bảo Thy, một nữ sinh có cá tính mạnh, khác xa hình ảnh dịu dàng thường gắn với mình. Đặc biệt, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc ngắn và phong cách trẻ trung, cá tính hơn.

Nữ diễn viên cũng góp mặt trong Tay anh giữ một vì sao, dự án hợp tác Việt - Hàn, bên cạnh Lee Kwang Soo. Đến đầu năm 2026, Hoàng Hà trở lại màn ảnh nhỏ với Đồng hồ đếm ngược, vào vai Chi - cô gái khiếm thính, đồng thời là một IT hacker thông minh, cá tính và độc lập.

Dù liên tục thay đổi hình tượng, nụ cười vẫn là một trong những đặc điểm nổi bật của Hoàng Hà. Từ những bộ ảnh đời thường đến thảm đỏ, cô thường chọn cách trang điểm không quá cầu kỳ, tập trung vào đường nét tự nhiên.

Hình ảnh của Hoàng Hà vì thế khá đa dạng. Có lúc cô xuất hiện dịu dàng trong những bộ ảnh mang phong cách hoài cổ, khi lại lựa chọn trang phục cá tính trên thảm đỏ.

Một số bộ ảnh khác lại cho thấy hình ảnh đời thường của nữ diễn viên với phong cách đơn giản, trẻ trung. Nét mặt và nụ cười khiến cô vẫn giữ được vẻ gần gũi ngay cả khi không trang điểm cầu kỳ.