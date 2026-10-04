Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV

Trên trang cá nhân, MC Thuỵ Vân chia sẻ hình ảnh mới của cô kèm chú thích: "40 năm chưa từng cắt tóc ngắn, vậy mà giờ dám thử" nhận về nhiều lời khen về nhan sắc trẻ trung. Thụy Vân ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi nhan sắc không tuổi và lối dẫn chương trình đầy duyên dáng, lôi cuốn và tự nhiên. Sau khi rời Chuyển động 24h, Thụy Vân vẫn thường xuyên góp mặt trong các chương trình giải trí trên VTV.

Hình ảnh mới quyến rũ của Thụy Vân sau khi cắt tóc ngắn.

16 năm giấu mặt chồng

Sau khi giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2008, năm 2010, khi đang ở đỉnh cao nhan sắc, Thụy Vân chính thức lên xe hoa với một doanh nhân hơn cô 8 tuổi. Tuy nhiên, suốt 16 năm làm vợ, chưa một lần nữ MC công khai bức ảnh rõ mặt chồng lên mạng xã hội hay báo chí.

Sau hơn 1 thập kỷ gắn bó, Á hậu Thụy Vân luôn dành những lời có cánh cho người bạn đời hết lòng vì gia đình. Không chỉ là hậu phương vững chắc chăm sóc chu đáo cho vợ trong cả 2 lần mang thai để cô sớm quay lại với công việc, nam doanh nhân còn lặng lẽ đồng hành, đưa đón và là điểm tựa tinh thần giúp bà xã vượt qua áp lực suốt chặng đường học thạc sĩ.

Thụy Vân khi lên sóng "Chuyển động 24h".

Áp lực ở VTV

Tại một chương trình lớn của VTV, Thụy Vân chia sẻ, cô và ê-kíp đã có 3 ngày tổng duyệt từ sáng đến tối muộn. Chỉ trong 3 ngày đó, Thụy Vân đã sút 2kg. Thụy Vân từng tiết lộ có những ngày phải có mặt ở Đài từ 5h sáng và rời đi khi đã đêm muộn cho thấy nữ MC luôn phải đối diện với lịch làm việc căng như dây đàn và áp lực rất lớn. Dẫu vậy, Thụy Vân vẫn luôn cho thấy hình ảnh chỉn chu, sang trọng và nghiêm túc khi lên hình.

Công việc không thể tránh khỏi sự cố, vào năm 2023, khi đang dẫn trên sóng Chuyển động 24h, nữ MC đã vô tình bật ra tiếng ho. Đây là một sự cố bất ngờ với cả nữ BTV và toàn bộ ê-kíp. Theo Thụy Vân chia sẻ, cô gặp sự cố khi đang dẫn 3 cụm tin liền nhau và không có thời gian nào nghỉ. Dù đây là sự cố bất khả kháng nhưng cô khá buồn vì bản tin mình đảm nhiệm không được trơn tru, trọn vẹn như thường lệ.

Nhan sắc không tuổi của Á hậu Thụy Vân.

MC Thụy Vân sinh năm 1986 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, sau đó lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học FPT. Nàng hậu đã gắn bó với nhà đài gần 2 thập kỷ và nhiều năm liền lọt vào danh sách đề cử "MC ấn tượng" của VTV Awards.

Các chương trình do Thụy Vân dẫn:

Ảnh: FBNV

Video: VTV