Từ Tỉnh Bách Nhiên đến Võ Điền Gia Huy đều gặp rắc rối vì 'xào couple quá tay'?

Mấy ngày trước, Tỉnh Bách Nhiên bỗng dưng vướng vào ồn ào vì chính vai diễn giúp anh bùng nổ danh tiếng trong phim Đầu Xuân Tươi Sáng. Dù ngoài đời Tỉnh Bách Nhiên đã có bạn gái lâu năm, người xem vẫn xuýt xoa trước độ ăn ý giữa anh và Tôn Thiên trong phim. Không chỉ thân thiết trên màn ảnh, Tỉnh Bách Nhiên còn sẵn sàng nắm tay Tôn Thiên trong buổi quảng bá phim để diễn lại một cảnh ngọt ngào.

Khán giả chưa kịp quên Loan Niệm thì Tỉnh Bách Nhiên đã về với đời thường.

Ngay sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng kết thúc, trong khi nhiều khán giả còn chưa kịp buông bỏ cặp đôi Loan Niệm - Thượng Chi Đào thì Tỉnh Bách Nhiên đã liên tục xuất hiện cùng bạn gái ngoài đời là Lưu Văn. Từ đó mà nhiều fan của cặp đôi phim Đầu Xuân Tươi Sáng tỏ ra thất vọng và cho rằng thời gian qua, Tỉnh Bách Nhiên đã cố tình “xào couple” với bạn diễn Tôn Thiên để gây chú ý. Nam diễn viên bị những khán giả này cho là có nhiều hành động tình cảm trên mức cần thiết trong hậu trường quay phim, thậm chí còn đăng cả ảnh Tôn Thiên trên trang cá nhân.

Khán giả vẫn muốn thấy Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên nhiều hơn.

Mới đây, một mỹ nam phim Việt đang được đông đảo khán giả yêu thích là Võ Điền Gia Huy cũng gặp tình huống tương tự. Trong phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Võ Điền Gia Huy cùng Lê Tam Triều Dâng diễn vô cùng ăn ý; ngoài đời cả hai cũng thân thiết gắn bó nên khán giả lại càng tích cực ghép đôi.

Đến khi tham gia phim điện ảnh Bò Sữa Bay, Võ Điền Gia Huy lại có nhiều hành động tình cảm với Ngọc Xuân. Sau đó, trong buổi showcase giới thiệu phim, nam diễn viên lại lên tiếng xin lỗi vì đã khiến cô gặp nhiều ồn ào liên quan đến mình.

Gia Huy bị một bộ phận fan cho là quan tâm đến Ngọc Xuân nhiều hơn Tam Triều Dâng.

Kết quả là những người yêu thích cặp đôi Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay tỏ ra thất vọng, lên mạng chỉ trích Võ Điền Gia Huy lúc trước thì ra sức “xào couple” với Lê Tam Triều Dâng để đẩy mạnh tên tuổi, bây giờ lại nhanh chóng chuyển hướng sang bạn diễn khác.

Võ Điền Gia Huy bỗng dưng vướng rắc rối từ chính những người hâm mộ mình.

Có thể thấy cả Tỉnh Bách Nhiên và Võ Điền Gia Huy đều thành công nhờ diễn xuất ăn ý, tràn ngập "phản ứng hóa học" với bạn diễn - điều mà bất kỳ diễn viên nào cũng mong muốn đạt được. Cả hai cũng tích cực tương tác với bạn diễn ở ngoài đời để quảng bá cho phim cũng như thu hút thêm người hâm mộ, từ đó càng khiến khán giả mong muốn thấy cặp đôi màn ảnh sẽ tiếp tục ở bên nhau ngay khi phim đã hết. Đến khi các nam diễn viên trở về với cuộc sống đời thường hoặc tham gia dự án khác, một bộ phận người hâm mộ vẫn không dễ chấp nhận, chỉ muốn thấy họ ở bên bạn diễn.

Nhiều ý kiến nhận định người hâm mộ nên giữ sự tỉnh táo khi yêu quý bất kỳ ai, để tránh đẩy nghệ sĩ vào tình huống khó xử khi họ còn nhiều dự án chung trong tương lai.