Út Lan 2 chiếm lợi thế trước Lên Hương

Theo số liệu Box Office Vietnam, sáng 4/10, Út Lan 2 thu về hơn 139 triệu đồng, bán hơn 1.400 vé, xếp thứ 5 phòng vé với 240 suất chiếu. Trong khi đó, Lên Hương đạt hơn 123 triệu đồng, bán hơn 1.300 vé và đứng thứ 6 với 165 suất chiếu.

Như vậy, Út Lan 2 đang nhỉnh hơn Lên Hương về doanh thu trong ngày. Tuy nhiên, tác phẩm kinh dị cũng có lợi thế đáng kể về suất chiếu khi được phân bổ nhiều hơn đối thủ 75 suất. Xét trên lượng vé bán ra, khoảng cách giữa hai phim không quá lớn, cho thấy Lên Hương vẫn duy trì lượng khán giả nhất định dù số suất chiếu ít hơn.

Lên Hương xoay quanh câu chuyện bi hài về nghề mai táng và hành trình mưu sinh đầy cảm xúc của các nhân vật.

Về nội dung, Lên Hương xoay quanh Tâm (Võ Tấn Phát), một thanh niên làm nghề giao vịt quay, sống chật vật và cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Trong lúc bế tắc, Tâm gặp bà Mũi (Hồng Đào), chủ một trại hòm ế khách. Bà đề nghị anh thực hiện tục "nằm hòm cầu vận", với niềm tin người nằm trong quan tài có thể giúp việc kinh doanh khởi sắc.

Từ giao kèo này, Tâm trở thành cộng sự của bà Mũi, cùng tham gia công việc mai táng. Những câu chuyện phía sau công việc dần mở ra nhiều bí mật liên quan đến quá khứ của các nhân vật, trong đó nổi bật là mối quan hệ giữa những người mẹ và con cái. Phim kết hợp yếu tố tâm lý, gia đình và hài đen, lấy nghề mai táng và tình mẫu tử làm trung tâm.

Trong khi đó, Út Lan 2 tiếp tục khai thác chất liệu kinh dị tâm linh, đưa câu chuyện về vùng sông nước Nam Bộ. Phim bắt đầu từ sự xuất hiện của một con rắn hai đầu tại một ngôi làng ven sông, kéo theo hàng loạt cái chết bí ẩn. Những bí mật bị chôn giấu dần được hé lộ, cùng lời nguyền và các truyền thuyết gắn với vùng đất.

Tác phẩm đưa vào câu chuyện nhiều chất liệu dân gian Nam Bộ như Hà Bá, tục luyện máu rắn, nghi thức đón dâu và những truyền thuyết về đời sống sông nước. Bối cảnh rừng ngập nước U Minh Thượng cũng góp phần tạo không khí riêng cho bộ phim.

Út Lan 2 lấy bối cảnh vùng sông nước Nam Bộ (U Minh Thượng), xoay quanh câu chuyện rùng rợn bắt đầu từ con rắn hai đầu kỳ lạ.

Dù Út Lan 2 đang có phần nhỉnh hơn về doanh thu trong ngày, thứ hạng giữa hai phim không phản ánh khoảng cách thực tế về tổng doanh thu. Tính đến sáng 4/10, Lên Hương đã thu về hơn 93 tỷ đồng, trong khi Út Lan 2 đạt hơn 42 tỷ đồng.

Cả hai tác phẩm đều đang bước vào chặng cuối tại rạp. Trong tháng 10, nhiều phim Việt mới lần lượt ra mắt, khiến các tác phẩm chiếu trước phải cạnh tranh với những lựa chọn mới của khán giả và đối mặt với việc thu hẹp suất chiếu. Đây cũng là lý do lợi thế về số suất hiện tại có ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu theo ngày của từng phim.

Với Lên Hương, khoảng cách chưa tới 7 tỷ đồng để chạm mốc 100 tỷ đồng nhưng hành trình về đích không còn dễ dàng khi suất chiếu tiếp tục giảm. Trong khi đó, Út Lan 2 cũng cần tận dụng lượng suất còn lại để tiếp tục cải thiện doanh thu trước khi rời rạp. So với tổng doanh thu, sự chênh lệch trong một ngày chưa đủ tạo ra thay đổi lớn trên đường đua, nhưng cho thấy cục diện phòng vé của hai bộ phim đang dần đi đến những ngày cuối.