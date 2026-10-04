Hoa Thần Vũ diện trang phục của nhà thiết kế Việt trước hàng vạn khán giả

Mới đây, ngôi sao C-pop Hoa Thần Vũ khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu concert tại Nam Kinh với trang phục do nhà thiết kế Việt Nam - Hà Thanh Việt thực hiện. Hình ảnh nam ca sĩ diện thiết kế đen phủ lông vũ, kết hợp mái tóc trắng nổi bật, nhanh chóng gây chú ý nhờ tinh thần thời trang cá tính, phù hợp với phong cách trình diễn giàu tính hình ảnh của anh.

Hoa Thần Vũ diện trang phục đến từ nhà mốt Hà Thanh Việt.

Bộ trang phục gây ấn tượng bởi chất liệu, phom dáng và hiệu ứng chuyển động trên sân khấu. Thiết kế mang tinh thần unisex, cũng là một trong những dấu ấn đặc trưng trong ngôn ngữ thời trang mà Hà Thanh Việt theo đuổi. Việc một nghệ sĩ hàng đầu của thị trường âm nhạc Trung Quốc lựa chọn trang phục từ nhà thiết kế Việt được xem là dấu mốc đáng chú ý, góp phần đưa thời trang Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Chia sẻ về lần hợp tác này, Hà Thanh Việt cho biết ê-kíp của Hoa Thần Vũ đặc biệt yêu thích phong cách unisex cùng những thiết kế độc đáo, có hình ảnh mạnh. Phía nam ca sĩ đã lựa chọn khá nhiều trang phục để tham khảo. Tuy nhiên, do thời gian chuẩn bị và một số thiết kế cần được cải tiến để phù hợp với tính chất trình diễn, nhà thiết kế chưa thể đáp ứng toàn bộ những lựa chọn ban đầu. Dù vậy, quá trình làm việc này vẫn mở ra cơ hội cho những lần hợp tác tiếp theo.

Hà Thanh Việt cho biết ê-kíp của Hoa Thần Vũ đặc biệt yêu thích phong cách unisex cùng những thiết kế độc đáo, có hình ảnh mạnh.

Trước Hoa Thần Vũ, các thiết kế của Hà Thanh Việt từng được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong khu vực lựa chọn, trong đó có Triệu Lộ Tư, diễn viên TVB Hồ Hạnh Nhi, Trương Thiều Hàm và diễn viên Hong Kong Trần Vỹ. Những cái tên này cho thấy sức tiếp cận ngày càng rộng của nhà thiết kế Việt đối với thị trường giải trí châu Á.

Sự kiện lần này càng thu hút sự quan tâm khi Hoa Thần Vũ vốn là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của C-pop đương đại. Bước ra từ ngôi vị Quán quân Superboy năm 2013, anh tiếp tục khẳng định năng lực với danh hiệu Ca Vương tại Singer 2020. Nam ca sĩ được đánh giá cao nhờ tư duy sáng tác khác biệt, giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn giàu tính sáng tạo.

Không chỉ có dấu ấn nghệ thuật, Hoa Thần Vũ còn sở hữu sức hút thương mại đáng kể. Anh là nghệ sĩ thế hệ 9X đầu tiên tổ chức concert tại sân vận động Tổ Chim ở Bắc Kinh với quy mô 90.000 khán giả.

Concert Hỏa Tinh của nam ca sĩ cũng phát triển thành mô hình lễ hội âm nhạc ngoài trời kéo dài nhiều ngày, kết hợp biểu diễn và trải nghiệm thực tế. Năm 2026, chuỗi chương trình tiếp tục diễn ra tại Nam Kinh từ ngày 25/9 đến 6/10, với 7 đêm diễn dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.

Hoa Thần Vũ là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của C-pop đương đại.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của thiết kế Hà Thanh Việt trên sân khấu của Hoa Thần Vũ không chỉ là một điểm nhấn thời trang mà còn mở thêm cơ hội để sáng tạo Việt hiện diện trong những sự kiện giải trí có quy mô lớn tại châu Á.