Tame Impala tiết lộ lý do hợp tác với Jennie trong hit Dracula

Tame Impala cho biết anh luôn hình dung Dracula cần một giọng ca nữ và tin rằng Jennie là lựa chọn phù hợp để mang đến màu sắc mới cho ca khúc. Sự xuất hiện của thành viên BLACKPINK không chỉ bổ sung giọng hát mà còn tạo thêm nét tinh nghịch, phóng khoáng cho bản phối, góp phần đưa ca khúc vươn lên thành một bản hit quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn mới với Variety, Kevin Parker, thủ lĩnh dự án Tame Impala, chia sẻ về quá trình thực hiện phiên bản Dracula kết hợp cùng Jennie. Theo nam nghệ sĩ, ngay cả trước khi ca khúc đạt được thành công vượt ngoài dự đoán, anh đã nghĩ đến việc đưa một giọng ca nữ vào bài hát.

"Ca khúc được phát hành và thành công vượt xa những gì tôi từng mơ tới, cả trên các bảng xếp hạng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi trải nghiệm điều này và tôi thực sự phấn khích. Nhưng với tôi, ngay từ đầu, tôi luôn nghĩ rằng ca khúc cần một nữ ca sĩ", Kevin Parker chia sẻ.

Điều Parker tìm kiếm không đơn thuần là một giọng hát khác để bổ sung vào bản thu. Anh muốn một nghệ sĩ có thể tạo ra sự thay đổi về năng lượng và cá tính cho Dracula. Jennie, với xuất phát điểm là thành viên BLACKPINK và sự nghiệp solo nổi bật, được Parker cho rằng có thể mang đến đúng tinh thần mà anh hình dung.

Nam nghệ sĩ đặc biệt nhấn mạnh nguồn năng lượng trẻ trung và tinh nghịch mà Jennie đem đến cho ca khúc. Theo Parker, việc kết hợp với một ngôi sao Kpop giúp Dracula có thêm "tinh thần" và sự vui tươi, qua đó tạo nên một phiên bản khác biệt so với bản gốc.

Phiên bản Dracula có Jennie được phát hành ngày 6/2/2026. Về cơ bản, bản phối vẫn giữ cấu trúc âm nhạc của ca khúc gốc, nhưng được bổ sung phần vocal của Jennie, những đóng góp mới về sáng tác cùng một đoạn rap hoàn toàn mới.

Jennie xuất hiện ở khoảng giữa ca khúc, đan xen giọng hát với Kevin Parker trong phần điệp khúc và các đoạn verse. Sau đó, nữ ca sĩ chuyển sang phần rap được viết riêng cho phiên bản mới, tạo điểm nhấn rõ rệt và giúp ca khúc có thêm một lớp màu sắc.

Sự kết hợp này cũng góp phần thay đổi hành trình thương mại của Dracula. Sau khi một trào lưu sử dụng ca khúc lan truyền trên TikTok, bài hát tiếp tục tăng sức hút nhiều tháng sau thời điểm phát hành ban đầu. Phiên bản kết hợp cùng Jennie sau đó vươn lên vị trí thứ 5 trên Billboard HOT 100.

Thành tích này đánh dấu lần đầu tiên cả Tame Impala và Jennie có một ca khúc lọt Top 10 Billboard HOT 100. Với Jennie, thành tích này còn giúp cô trở thành thành viên thứ hai của BLACKPINK đạt Top 10 bảng xếp hạng danh giá này với tư cách nghệ sĩ solo, sau Rosé.

Không dừng lại ở phòng thu, Jennie tiếp tục đưa Dracula lên sân khấu. Nữ ca sĩ lần đầu trình diễn ca khúc tại ComplexCon Hong Kong vào ngày 22/3, sau đó mang bài hát đến hàng loạt sân khấu lớn như Governors Ball, Roskilde, Open’er, Mad Cool và Lollapalooza.

Đến ngày 29/7, Jennie mới có dịp đứng chung sân khấu với Tame Impala tại Boston trong khuôn khổ Deadbeat Tour. Đây là lần đầu tiên Kevin Parker và Jennie trực tiếp trình diễn Dracula cùng nhau kể từ khi bản phối hợp tác được phát hành.

Từ một ca khúc vốn đã đạt thành công trước đó, Dracula tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng nhờ sự xuất hiện của Jennie. Những chia sẻ của Kevin Parker cho thấy sự kết hợp không được xây dựng đơn thuần dựa trên sức hút của hai nghệ sĩ, mà bắt đầu từ ý tưởng âm nhạc: anh cần một giọng ca nữ có thể tạo thêm năng lượng và cá tính cho ca khúc.

Với Jennie, Dracula cũng trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình solo khi đưa cô lần đầu chạm Top 5 Billboard HOT 100. Sự kết hợp giữa màu sắc psychedelic pop đặc trưng của Tame Impala và phong thái linh hoạt của Jennie đã giúp ca khúc có thêm một đời sống mới trên các nền tảng trực tuyến, sân khấu trực tiếp và bảng xếp hạng quốc tế.