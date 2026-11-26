Tiểu thuyết "Ngày mới" (phần 5) - Thạch Lam
Chuyện hôn nhân của Hảo trở thành tâm điểm của nhà bà Hai khi bà Cửu đến làm mối với Tiến – chàng trai giàu có, đang học cao đẳng, khiến Hảo vừa hồi hộp vừa bối rối. Trước lời mai mối ấy, Hảo hoài niệm về những rung động ngây thơ dành cho Trường từ thuở nhỏ, nhưng lễ giáo gia đình cùng định kiến xã hội đã buộc nàng tự kìm nén, không dám mơ tưởng đến tình yêu tự nhiên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieu-thuyet-ngay-moi-phan-5-thach-lam-246261123165919061.htm