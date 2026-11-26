Không phải tiền bạc hay bất động sản, những di sản có giá trị lâu dài nhất đôi khi lại nằm ở cách sống, tình cảm gia đình và kinh nghiệm mà cha mẹ truyền dạy. Đây là 3 điều cha mẹ không nên bỏ qua khi bước vào tuổi xế chiều.