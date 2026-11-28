Nữ bệnh nhân 22 tuổi nhập viện cấp cứu do sốc nhiễm khuẩn sau khi tự truyền Glutathion tại nhà. Ảnh: BVCC

Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa cấp cứu một nữ bệnh nhân 22 tuổi trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy kịch sau khi tự truyền dung dịch Glutathion tại nhà.

Do muốn làm trắng da, cô gái tự mua Glutathion (chất chống oxy hóa được quảng cáo có tác dụng làm trắng da), pha vào dịch truyền, để hơn một ngày rồi tự truyền vào tĩnh mạch. Sau đó, bệnh nhân khó thở, mệt lả, buồn nôn, nôn nhiều và tụt huyết áp nghiêm trọng.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy, truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch nâng huyết áp và kháng sinh phổ rộng. Kết quả nuôi cấy máu phát hiện vi khuẩn Burkholderia cepacia. Kết hợp với diễn biến lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn liên quan đến việc tự truyền thuốc tại nhà.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, huyết áp bệnh nhân ổn định, đã ngừng thuốc vận mạch nhưng vẫn tiếp tục được điều trị và theo dõi chức năng các cơ quan.

Theo BS Nguyễn Đức Lộc, Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, việc tự pha thuốc và đặt đường truyền tại nhà không bảo đảm điều kiện vô khuẩn. Vi khuẩn từ dụng cụ hoặc môi trường có thể xâm nhập vào dung dịch, nhất là khi thuốc đã pha để quá lâu trước khi truyền. Khi vào cơ thể qua đường tĩnh mạch, vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn huyết, dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện các thủ thuật làm đẹp có tiêm, truyền. Nếu xuất hiện sốt cao, rét run, mệt lả hoặc tụt huyết áp sau thủ thuật, cần đến bệnh viện ngay.