Theo Nghị quyết, chính sách đặc thù áp dụng đối với người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tính đến hết ngày 23-10-2026 theo xác định của cơ quan thuế. Chính sách chỉ áp dụng cho các khoản nợ chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm thực hiện xóa nợ.

Về xử lý nợ lệ phí môn bài, Nghị quyết quy định xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài đối với người nộp thuế đủ điều kiện. Trường hợp người nộp thuế thuộc diện này chưa thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải khai, nộp và không tính tiền chậm nộp lệ phí môn bài.

Đối với tiền chậm nộp (không bao gồm tiền chậm nộp lệ phí môn bài đã xử lý theo quy định riêng), người nộp thuế thuộc diện áp dụng được xóa tiền chậm nộp khi đáp ứng đủ các điều kiện: đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có); đã nộp đủ hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ được cơ quan thuế tiếp nhận; và không thuộc các trường hợp loại trừ. Các trường hợp không được xóa tiền chậm nộp gồm: có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ; chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký khi doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; hoặc có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hay nghĩa vụ thuế trong thời gian ngừng hoạt động/không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trừ trường hợp chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã khai, nộp đủ thuế phát sinh).

Đáng chú ý, người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ cơ sở dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế để thực hiện xóa nợ, công khai kết quả trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và gửi thông tin cho người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có). Cơ quan quản lý thuế cũng có trách nhiệm kịp thời xác định các khoản nợ đủ điều kiện để không áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với phần nợ đó.

Với các hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ đã được tiếp nhận và người nộp thuế đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) chậm nhất ngày 30-6-2028 nhưng cơ quan thuế chưa hoàn thành việc xử lý, cơ quan thuế tiếp tục giải quyết theo Nghị quyết. Trường hợp hồ sơ nộp chậm nhất ngày 30-6-2028 nhưng đang thuộc diện thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử thì tạm chưa xem xét cho đến khi có kết luận, quyết định hoặc văn bản xác định không thuộc hành vi vi phạm loại trừ và đủ điều kiện theo quy định. Nếu sau khi đã xóa tiền chậm nộp mà cơ quan có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế thuộc trường hợp không được xóa, cơ quan thuế phải rà soát, phục hồi khoản tiền chậm nộp đã xóa theo quy định pháp luật; còn các khoản nợ đã được xóa hợp pháp trước ngày Nghị quyết có hiệu lực thì không phải hủy quyết định xóa nợ. Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội kết quả tại kỳ họp cuối năm 2028.