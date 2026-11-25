Không chủ quan với bình gas, dây dẫn và thiết bị sử dụng

Ngày 25/11, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Bộ Công an đưa ra khuyến cáo về các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình kinh doanh, sử dụng khí gas, nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ tại hộ gia đình và cơ sở kinh doanh.

Theo cơ quan chức năng, nhu cầu sử dụng khí đốt hóa lỏng (gas) ngày càng tăng, kéo theo nguy cơ xảy ra các sự cố cháy, nổ nếu thiết bị không bảo đảm an toàn, hệ thống dẫn gas bị rò rỉ hoặc người sử dụng thiếu kỹ năng xử lý tình huống.

Đối với các hộ gia đình, Công an khuyến cáo người dân chỉ mua, đổi bình gas tại những thương nhân, cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh. Khi nhận bình, cần kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bên ngoài của bình. Tuyệt đối không sử dụng bình gas không rõ nguồn gốc, bình đã hư hỏng hoặc có dấu hiệu rò rỉ.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn tại vụ nổ trong phố Nguyễn Văn Tuyết.

Bình gas phải được đặt thẳng đứng tại nơi thông thoáng, dễ tiếp cận van khóa, tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa điện và ánh nắng trực tiếp. Không đặt bình gas trong hầm, hố hoặc những khu vực thấp, kín gió; không tự ý đấu nối thêm bình gas.

Hệ thống dây dẫn phải là loại chuyên dụng, còn tốt, không bị nứt, gãy hoặc phồng. Van, bộ điều áp và các đầu nối cần phù hợp, được lắp đặt chắc chắn. Khi phát hiện thiết bị hư hỏng, người dân cần thay thế kịp thời, việc lắp đặt và sửa chữa nên do người có chuyên môn thực hiện.

Trong quá trình sử dụng, người dân cần bật bếp theo đúng hướng dẫn, không để bếp hoạt động khi không có người trông coi. Khi kết thúc sử dụng, cần khóa van bình gas trước, sau đó tắt bếp để đốt hết lượng gas còn lại trong dây dẫn.

Công an cũng lưu ý người dân không sử dụng bếp gas để sưởi ấm, hong khô quần áo hoặc đặt các vật liệu dễ cháy gần khu vực bếp.

Đối với hộ gia đình, bình gas cần đặt cách xa bếp và các nguồn nhiệt, tia lửa điện tối thiểu 1,5m. Bếp gas phải cách tường hoặc các vật chắn khác ít nhất 15-20cm, đồng thời tránh xa vật liệu dễ cháy, nổ và không đặt tại nơi có gió lùa trực tiếp.

Cách xử lý khi phát hiện mùi gas, nghi rò rỉ khí gas

Đặc biệt, lực lượng chức năng nhấn mạnh người dân cần nắm rõ cách xử lý khi phát hiện mùi gas hoặc nghi ngờ khí gas bị rò rỉ.

Theo đó, khi phát hiện sự cố, người dân cần bình tĩnh cảnh báo những người xung quanh. Có thể sử dụng khăn vải ướt che mũi, miệng, nhanh chóng di chuyển đến khu vực đặt bình gas và khóa van cổ bình nếu việc tiếp cận bảo đảm an toàn.

Sau đó, cần mở cửa chính, cửa sổ để khí gas thoát ra ngoài. Tuy nhiên, tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, cầu dao, quạt hoặc các thiết bị điện trong khu vực nghi có khí gas. Không hút thuốc, bật lửa, tạo tia lửa hay sử dụng điện thoại tại khu vực này.

Người dân cần nhanh chóng di chuyển ra khu vực an toàn như sân, ngõ, sau đó sử dụng điện thoại để gọi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và liên hệ đơn vị cung cấp gas hoặc đơn vị kỹ thuật đến kiểm tra, xử lý.

Đối với các cửa hàng kinh doanh gas, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH yêu cầu chủ cơ sở thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh, chỉ kinh doanh bình gas có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm chất lượng. Bình gas phải được sắp xếp, bảo quản đúng quy định, phân khu vực chứa bình đầy gas và cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Các cơ sở cần trang bị đầy đủ phương tiện PCCC&CNCH, niêm yết biển cấm lửa, cấm hút thuốc, nội quy và tiêu lệnh chữa cháy tại vị trí dễ quan sát. Nhân viên phải được huấn luyện kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH, biết cách xử lý khi xảy ra sự cố.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng nghiêm cấm việc sang chiết, nạp gas vào các bình không đủ điều kiện, chưa được kiểm định hoặc kinh doanh bình gas hư hỏng, rò rỉ. Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh gas, tuyệt đối không bố trí chỗ ngủ trong khu vực kinh doanh.

Tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chủ cơ sở cần thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp gas, van khóa, bộ điều áp, dây dẫn và các mối nối trước khi vận hành. Khi kết thúc ca làm việc hoặc ngừng hoạt động, phải khóa van tổng.

Khu vực chứa bình gas và hệ thống đường ống phải được bố trí thông thoáng, có biển cảnh báo; không để hàng hóa che khuất van khóa hoặc cản trở lối thoát nạn. Các cơ sở cũng cần trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, hướng dẫn nhân viên cách báo động, khóa van an toàn và sơ tán khi xảy ra sự cố.

Những khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 110B-E4, tập thể Vĩnh Hồ, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, kết quả điều tra ban đầu xác định, căn nhà trên đang được cải tạo, sửa chữa để làm quán ăn. Khí gas bị rò rỉ, hòa trộn với oxy trong không khí, sau đó gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ.