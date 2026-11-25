Đoạn video ghi lại cảnh Ryan Cho, 29 tuổi, bí mật đặt điện thoại trong nhà vệ sinh dành cho nhân viên để quay lén. Người này bị cáo buộc đã ghi hình gần 900 phụ nữ tại 3 bệnh viện khác nhau.

Trong một đoạn clip khác, khi được thông báo không được phép sử dụng nhà vệ sinh nữ, Cho chỉ đáp lại ngắn gọn: "Ồ, được thôi".

Vào tháng 7, Ryan Cho đã thừa nhận 13 cáo buộc tại một tòa án ở Melbourne, Úc.

Ngày 23/11, trong phiên điều trần trước khi tòa tuyên án, người này đã phải đối mặt với nhiều nạn nhân trong tổng số 871 phụ nữ bị quay lén.

Theo thông tin tại tòa, bác sĩ trẻ đã bí mật giấu điện thoại trong các túi lưới đặt tại nhà vệ sinh và phòng tắm dành riêng cho nhân viên để ghi hình.

Bác sĩ trẻ đã bí mật giấu điện thoại trong các túi lưới đặt tại nhà vệ sinh và phòng tắm dành riêng cho nhân viên để ghi hình. Nguồn: Tòa án Quận Victoria.

Công tố viên Mark Gibson KC cho biết trước Tòa án Quận Victoria rằng, trong giai đoạn 2024 - 2025, bị cáo đã thực hiện hơn 3.000 đoạn video ghi lại hình ảnh các nhân viên nữ.

Đáng chú ý, những video này được lưu trữ và sắp xếp rất có hệ thống trong các thư mục trên máy tính xách tay. Cho còn phân loại những đoạn phim đã qua chỉnh sửa theo nhiều cấp độ khác nhau và chia riêng theo từng nạn nhân.

Y tá chuyên khoa ung thư Courtney Whelan, người quyết định công khai danh tính, cho biết hành vi của Cho khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và bất lực.

Trong bản tường trình về những tổn thương mà mình phải chịu đựng, cô chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nơi mình dành trọn tâm huyết cống hiến lại trở thành nơi phẩm giá của bản thân bị chà đạp".

Nhiều nạn nhân khác cũng cho biết sự việc khiến họ mất cảm giác an toàn, thậm chí không còn dám sử dụng nhà vệ sinh công cộng vì lo sợ tiếp tục bị quay lén.

Cho đã nhận tội tại tòa án Melbourne về 13 cáo buộc. Nguồn: 9News.

Đoạn video được trình chiếu tại tòa cho thấy Cho lắp một chiếc móc treo lên cửa nhà vệ sinh. Sau đó, anh ta đặt điện thoại vào bên trong một chiếc túi lưới có lỗ rồi treo lên, để thiết bị âm thầm ghi hình trong thời gian dài.

Sau đó, Cho còn tìm cách khóa hoặc chặn những nhà vệ sinh khác trong bệnh viện, khiến các nữ nhân viên buộc phải sử dụng khu vực có điện thoại được giấu để ghi hình.

Bị cáo thậm chí lập một tài liệu được gọi là "kế hoạch", trong đó liệt kê tên những phụ nữ từng làm việc cùng và những người anh ta dự định nhắm tới. Tài liệu ghi rõ ca trực của từng người cũng như lịch vệ sinh, dọn dẹp nhà vệ sinh tại bệnh viện.

Sau khi một nữ y tá phát hiện chiếc túi chứa điện thoại, Cho tiếp tục viết các ghi chú để nhắc bản thân không khóa nhà vệ sinh vào thời điểm nhân viên đến dọn dẹp. Anh ta còn ghi lại những cách nhằm "cải thiện" chất lượng các đoạn ghi hình.

Công tố viên Gibson trình bày trước tòa rằng: "Đây, theo một nghĩa nào đó, là tài liệu mang tính chất hoàn thiện, cho thấy những dấu hiệu về hành vi phạm tội mà bị cáo dự định tiếp tục thực hiện trong tương lai".

Cho đã quay clip 50 nạn nhân tại Trung tâm Ung thư Peter MacCallum và 277 nạn nhân tại Bệnh viện Hoàng gia Melbourne.

Hàng trăm người khác cũng bị quay lén tại Bệnh viện Austin.

Cảnh sát còn phát hiện Cho từng theo dõi một phụ nữ bên ngoài nơi làm việc trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021.

Ban đầu, người đàn ông này phải đối mặt với hơn 900 cáo buộc. Tuy nhiên, sau đó anh ta đã nhận tội đối với 13 tội danh tổng hợp tại tòa án.

Cho hiện vẫn được tại ngoại trong thời gian chờ phiên xét xử tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 25/11.