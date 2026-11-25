Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Gò Mồ.

Những ngày này, khu vườn của gia đình ông Nguyễn Văn Nhật (xóm 4, thôn Ngọc Trì, xã Bình Chương) trở thành địa điểm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Dưới những tấm bạt che mưa, cán bộ, chiến sĩ kiên nhẫn dùng dụng cụ thủ công bóc tách từng lớp đất, tìm kiếm dấu tích của các chiến sĩ đã hy sinh. Đến nay, 7 hài cốt tương đối đầy đủ được phát hiện. Tuy nhiên, nhiều mẩu xương nhỏ vẫn còn nằm xen lẫn trong khu vực hố chôn, đòi hỏi lực lượng tìm kiếm phải kiểm tra, thu gom hết sức cẩn thận.

Ông Nguyễn Văn Nhật cho biết, năm nay 50 tuổi, ông chưa chào đời khi sự việc xảy ra. Những thông tin về hố chôn chủ yếu được ông nghe lại từ cha. Theo đó, sau một trận đánh, địch dùng xe ben chở thi thể bộ đội đến Gò Mồ rồi bắt người dân đào hố chôn cất. Tuy nhiên, vị trí cụ thể của hố chôn không được xác định rõ. Khi chính quyền địa phương đề nghị khai quật, gia đình ông Nhật đã đồng thuận, tạo điều kiện để các lực lượng triển khai nhiệm vụ.

“Đến nay, trong vườn nhà tôi đã tìm thấy 7 hài cốt tương đối đầy đủ, những phần còn lại chủ yếu là các mẩu xương nằm trong cùng một hố chôn tập thể. Tôi mong các lực lượng tiếp tục tìm kiếm thật kỹ, đưa đầy đủ hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ”, ông Nhật chia sẻ.

Theo thông tin UBND xã Bình Chương xác minh, khoảng năm 1961-1962, bộ đội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tấn công đồn An Hòa (thuộc thôn An Phong, xã Bình Mỹ trước đây). Sau trận đánh, địch dùng xe chở khoảng 30-32 thi thể bộ đội đến một hố sâu tại Gò Mồ, thôn Ngọc Trì, rồi bắt người dân gần đó đào hố chôn cất.

Thông tin về địa điểm chôn cất được địa phương xác minh qua lời kể của những người từng sinh sống tại khu vực. Một số nhân chứng khi ấy còn nhỏ, từng theo cha đến xem nên vẫn nhớ sơ bộ vị trí. Sau đó, quân đội Mỹ tổ chức san lấp, phát quang khu vực xung quanh đồn nhằm ngăn chặn bộ đội tiến công, khiến dấu tích hố chôn dần biến mất. Sau ngày giải phóng, địa phương từng tổ chức tìm kiếm tại Gò Mồ nhưng chưa có kết quả.

Từ các nguồn tin và lời kể nhân chứng, chính quyền xã Bình Chương tiến hành rà soát, khảo sát thực địa. Ngày 10-8, UBND xã báo cáo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về thông tin mộ liệt sĩ tại Gò Mồ. Ngày 19-10, địa phương tiếp tục làm việc với các nhân chứng để khoanh vùng vị trí nghi có hài cốt trong vườn nhà ông Nhật, từ cây mận về phía chuồng bò gần hàng rào, sát đường đi.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã xây dựng phương án tìm kiếm, khai quật, trình cấp trên phê duyệt. Ngày 18-11, lực lượng chức năng triển khai cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường. Đến 8 giờ 30 phút ngày 19-11, những phần hài cốt đầu tiên được phát hiện, công tác khai quật và bảo vệ hiện trường được khẩn trương thực hiện.

Trung tá Trần Đức Độ, Phân đội trưởng Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết nền đất pha cát giúp việc đào tìm tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, các hài cốt nằm gần nhau trong cùng một hố chôn nên quá trình bóc tách phải hết sức tỉ mỉ, tránh làm xáo trộn hoặc thất lạc di cốt. Ngoài hài cốt, lực lượng chức năng còn tìm thấy một số di vật của bộ đội như thắt lưng, kem đánh răng và vật dụng quân trang. Các hiện vật được thu thập, bảo quản để phục vụ công tác xác minh.

Thời tiết mưa khiến công tác khai quật gặp thêm khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ phải căng bạt che phía trên, be bờ xung quanh để ngăn nước tràn vào khu vực tìm kiếm. Việc bóc tách đất chủ yếu được thực hiện thủ công, đặc biệt tại những vị trí có di cốt nằm xen lẫn.

Trung tá Trần Đức Độ cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo lực lượng khắc phục khó khăn, tiếp tục tìm kiếm triệt để, quyết tâm không để sót bất kỳ phần di cốt nào, dù là những mẩu xương nhỏ nhất.