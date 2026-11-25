Cục Thuế chuẩn hóa quy trình giải quyết tranh chấp thuế xuyên biên giới. Ảnh: Cục Thuế

Việc giải quyết các trường hợp đánh thuế chưa phù hợp với Hiệp định tránh đánh thuế hai lần sẽ được thực hiện theo quy trình nội bộ thống nhất, bảo đảm nguyên tắc độc lập, khách quan và không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với người nộp thuế.

Đây là nội dung đáng chú ý trong Quy trình nội bộ xử lý thủ tục thỏa thuận song phương (MAP) vừa được Cục Thuế ban hành tại Quyết định số 1491/QĐ-CT quy định chi tiết trách nhiệm, trình tự và phương thức phối hợp giữa các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.

Theo quy trình mới, cơ quan thuế không được từ chối xem xét hồ sơ MAP chỉ vì vụ việc liên quan đến giá giao dịch liên kết, có bất đồng về điều kiện áp dụng Hiệp định thuế hoặc nghĩa vụ thuế đã từng được kiểm tra. Việc từ chối chỉ được thực hiện trong các trường hợp thuộc diện quy định tại Hiệp định thuế và Điều 58 Thông tư số 95/2026/TT-BTC.

Đáng chú ý, quá trình giải quyết MAP phải được thực hiện độc lập với hoạt động kiểm tra thuế và các thủ tục giải quyết khiếu nại, tranh chấp theo pháp luật trong nước. Công chức đã trực tiếp tham gia kiểm tra, xác định nghĩa vụ thuế thuộc hồ sơ đề nghị MAP sẽ không tham gia quyết định hoặc giải quyết vụ việc đó.

Phạm vi rà soát cũng được giới hạn ở việc đánh giá bản chất áp dụng và giải thích Hiệp định thuế đối với các giao dịch cụ thể, không mở rộng thành việc kiểm tra lại toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Việc xem xét phải căn cứ vào tình tiết, dữ liệu thực tế của từng vụ việc, không bị chi phối bởi mục tiêu duy trì kết quả điều chỉnh thuế hoặc tối đa hóa số thu ngân sách.

MAP (Mutual Agreement Procedure) là thủ tục thỏa thuận song phương được quy định trong các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam đã ký kết và có hiệu lực. Cơ chế này cho phép nhà chức trách có thẩm quyền của các nước trao đổi, tìm giải pháp đối với những trường hợp người nộp thuế cho rằng việc áp dụng thuế của một hoặc hai quốc gia không phù hợp với quy định của Hiệp định.

Quyết định số 1491/QĐ-CT thiết lập quy trình xử lý thống nhất trong toàn ngành thuế, quy định cụ thể trách nhiệm và phương thức phối hợp giữa các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế. Toàn bộ quá trình được chuẩn hóa từ tiếp nhận, rà soát, phân tích hồ sơ đến khảo sát, thẩm định, xây dựng quan điểm, phương án đàm phán, trao đổi với phía nước ngoài và thực hiện kết quả.

Trong đó, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nghiên cứu, xây dựng bản quan điểm và phương án đàm phán; chuẩn bị tài liệu, theo dõi tiến độ và thực hiện chế độ báo cáo. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế phối hợp cung cấp hồ sơ kê khai, nộp thuế, dữ liệu quản lý rủi ro, tham gia khảo sát thực tế và thực hiện điều chỉnh nghĩa vụ thuế sau khi có kết quả MAP chính thức.

Lãnh đạo Cục Thuế chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt kế hoạch thu thập thông tin, phương án và thành phần đoàn đàm phán; đồng thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp giữa các đơn vị. Các Ban, đơn vị chuyên môn khác có trách nhiệm cung cấp thông tin, tham gia ý kiến theo lĩnh vực phụ trách và cử nhân sự tham gia đoàn công tác khi được yêu cầu.

Đối với việc thực hiện kết quả thỏa thuận, cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm điều chỉnh cơ sở tính thuế theo hướng dẫn của Cục Thuế, với thời hạn hoàn thành trong vòng 3 tháng kể từ ngày người nộp thuế chấp thuận kết quả MAP.

Một yêu cầu khác được đặt ra là bảo đảm an toàn thông tin trong suốt quá trình xử lý. Các tài liệu, dữ liệu trao đổi giữa nhà chức trách có thẩm quyền, trong đó có bản quan điểm, được quản lý theo chế độ bảo mật của ngành Thuế và các điều ước quốc tế. Những thông tin này chỉ phục vụ hoạt động trao đổi giữa cơ quan thuế các nước, không cung cấp trực tiếp cho người nộp thuế nhằm bảo vệ bí mật thương mại và tuân thủ cam kết quốc tế.

Quy trình cũng quy định việc cập nhật, lưu trữ đầy đủ ý kiến tham gia, kết quả rà soát, khảo sát, thẩm định và đàm phán; đồng thời thực hiện tổng hợp, thống kê số liệu MAP theo Khung báo cáo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Đáng lưu ý, Quy trình nội bộ xử lý thủ tục MAP không làm phát sinh thêm thành phần hồ sơ, điều kiện, quyền, nghĩa vụ hay thủ tục hành chính đối với người nộp thuế ngoài những quy định đã có trong Hiệp định thuế và pháp luật liên quan. Hệ thống biểu mẫu kèm theo gồm 8 mẫu chuyên dụng, từ mẫu 01/DTA-MAP đến mẫu 08/MAP, cùng mẫu thông báo bổ sung hồ sơ 01/TB-BSTT-NNT, nhằm thống nhất việc triển khai trong toàn hệ thống.

Việc chuẩn hóa quy trình xử lý MAP được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng phối hợp giữa cơ quan thuế Việt Nam và cơ quan thuế nước ngoài, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế trong các giao dịch xuyên biên giới.