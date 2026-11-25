Lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo chất lượng phục vụ

Cải cách thủ tục hành chính thuế không chỉ đòi hỏi việc đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức thực thi. Bên cạnh hoàn thiện thể chế và ứng dụng công nghệ số, Cục Thuế đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo để chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm của cơ quan Thuế và đội ngũ công chức trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại Quyết định số 1361/QĐ-CT ngày 30/9/2026 ban hành Quy tắc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, Cục Thuế xác định lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo chất lượng phục vụ. Công chức thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế đầy đủ, chính xác ngay từ khâu đầu tiên, chủ động khai thác thông tin và dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời xử lý các hồ sơ đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất. Đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, công chức thuế phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Việc chuẩn hóa trình tự tiếp nhận và xử lý giúp tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời tạo cơ sở để các bộ phận phối hợp thống nhất trong quá trình thực hiện công vụ.

Định hướng này tiếp tục được cụ thể hóa qua các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ tại cơ sở. Từ những phản ánh thực tế của các địa phương khi triển khai Chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, ngày 3/11/2026, Cục Thuế ban hành Công văn số 8283/CT-NVT hướng dẫn thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Ngoài việc tháo gỡ vướng mắc chuyên môn, văn bản lưu ý các đơn vị thực hiện đầy đủ trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xử lý khoản tiền thuế nộp thừa, thực hiện hoàn trả hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế đúng quy định. Cục Thuế nghiêm cấm hành vi gợi ý, gây sức ép hoặc yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận lại số tiền được hoàn hay bù trừ nghĩa vụ thuế.

Tiếp đó, ngày 16/11/2026, Cục Thuế tiếp tục ban hành công văn quán triệt trách nhiệm của cơ quan Thuế và công chức thuế trong thi hành công vụ. Thủ trưởng các đơn vị được yêu cầu phổ biến, quán triệt đầy đủ các quy định pháp luật về trách nhiệm của người thi hành công vụ, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và trách nhiệm hoàn trả của công chức có lỗi gây thiệt hại. Thủ trưởng cơ quan Thuế các cấp phải chỉ đạo công chức thực hiện đúng quy định trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ và bảo đảm tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Trường hợp người nộp thuế đã nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định nhưng công chức thuế không xử lý hoặc chậm xử lý do lỗi của mình thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Yêu cầu nâng cao kỷ luật thực thi cũng đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh tại phiên chất vấn của Quốc hội sáng ngày 12/11. Trả lời chất vấn về cơ chế bảo đảm sự bình đẳng giữa cơ quan quản lý và người nộp thuế khi xảy ra tình trạng chậm hoàn thuế, Bộ trưởng khẳng định nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật. Nếu người nộp thuế đã cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định nhưng cơ quan thuế, công chức thuế có lỗi dẫn đến chậm giải quyết thì phải chịu trách nhiệm theo đúng quy định pháp luật, thực hiện theo nguyên tắc lỗi của ai người ấy chịu. Theo đó, bên cạnh việc hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, cơ quan thuế phải bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế được giải quyết kịp thời.

Củng cố niềm tin của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật

Đánh giá về các văn bản chỉ đạo của Cục Thuế, ông Trần Văn Quân, chuyên gia tư vấn thuế và tuân thủ doanh nghiệp, Chủ tịch VNLAWS – VNTAC cho rằng việc siết chặt trách nhiệm của cơ quan Thuế và công chức thuế trong thi hành công vụ tạo tác động tích cực đến cải cách hành chính thuế và môi trường đầu tư kinh doanh. Khi thẩm quyền và trách nhiệm của từng bộ phận, từng công chức được phân định minh bạch, người nộp thuế sẽ thuận lợi hơn trong thực hiện thủ tục, tiết giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Điều này mang lại hiệu quả thiết thực cho nhiều nghiệp vụ trọng tâm như hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), chấm dứt hiệu lực mã số thuế, giải thể doanh nghiệp và tháo gỡ vướng mắc về hóa đơn.

Từ thực tiễn tư vấn và đồng hành cùng doanh nghiệp, ông Quân ghi nhận nhiều công chức thuế đã thể hiện tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm và chủ động hỗ trợ người nộp thuế giải quyết khó khăn. Việc chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ cùng cơ chế phân định rõ trách nhiệm ở từng khâu sẽ tạo nền tảng để nhân rộng tinh thần phục vụ này. Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng lưu ý việc đánh giá chất lượng thực thi công vụ không nên chỉ căn cứ vào tiến độ giải quyết hồ sơ, mà cần xem xét thêm tính khách quan, căn cứ pháp lý của các quyết định hành chính và hiệu quả phục vụ thực chất, qua đó khuyến khích công chức phát huy sự chủ động và trách nhiệm theo đúng pháp luật.

Nhìn nhận ở góc độ pháp lý, Luật sư Hoàng Hà, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và việc làm rõ trách nhiệm trong thực thi công vụ, bao gồm trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Theo Luật sư Hoàng Hà, quy định này có vai trò quan trọng trong bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Khi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cả cơ quan quản lý lẫn người nộp thuế được xác định rành mạch, người nộp thuế sẽ yên tâm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và củng cố niềm tin đối với cơ quan công quyền.

Do đặc thù của công tác quản lý thuế đòi hỏi việc tạo thuận lợi cho người nộp thuế phải đi đôi với nhiệm vụ phòng, chống gian lận thuế và bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước, chất lượng giải quyết hồ sơ cần được đánh giá toàn diện trên cả hai tiêu chí là thời gian xử lý và tính chính xác, đúng pháp luật của các quyết định hành chính.