Chỉ một thao tác bất cẩn như bật công tắc đèn, khởi động quạt hay sử dụng bật lửa khi khí gas rò rỉ cũng có thể dẫn đến cháy, nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện mùi gas bất thường trong nhà, người dân cần biết những việc tuyệt đối không được làm để bảo vệ tính mạng và tài sản.

Những việc tuyệt đối không làm khi ngửi thấy mùi gas

Trước hết, tuyệt đối không bật hoặc tắt công tắc điện, cầu dao, đèn chiếu sáng, quạt điện, máy hút mùi hay các thiết bị điện khác. Ngay cả hành động rút phích cắm hoặc cắm sạc điện thoại cũng có thể phát sinh tia lửa, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ khi khí gas đã tích tụ trong không khí.

Người dân không được hút thuốc, sử dụng bật lửa, diêm hoặc bất kỳ vật dụng nào có khả năng tạo ra ngọn lửa, tia lửa. Đặc biệt, không sử dụng điện thoại di động ngay trong khu vực nghi có khí gas rò rỉ. Nếu cần liên hệ lực lượng chức năng hoặc đơn vị cung cấp gas, hãy di chuyển đến vị trí an toàn rồi mới gọi điện.

Bình gas và bếp gas là những thiết bị quen thuộc nhưng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu sử dụng không đúng cách (Ảnh minh họa)

Một sai lầm khác là bật quạt điện hoặc máy hút mùi với mong muốn nhanh chóng loại bỏ mùi gas. Tuy nhiên, động cơ và công tắc của những thiết bị này có thể phát sinh tia lửa điện. Vì vậy, không sử dụng thiết bị điện để thông gió khi nghi ngờ có rò rỉ gas.

Ngoài ra, không tự ý tháo van, sửa chữa bình gas, dùng lửa để tìm vị trí rò rỉ hoặc cố di chuyển bình gas khi sự cố đang diễn biến phức tạp. Những hành động thiếu chuyên môn có thể khiến tình trạng rò rỉ trở nên nghiêm trọng hơn.

Phát hiện rò rỉ gas, xử lý thế nào để bảo đảm an toàn?

Khi ngửi thấy mùi gas, việc đầu tiên là cảnh báo những người xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi và người gặp khó khăn trong di chuyển, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Nếu có thể tiếp cận van bình gas ngay mà không phải đi vào vùng có nguy cơ cao, người dân có thể khóa van để ngăn nguồn gas tiếp tục thoát ra ngoài. Tuy nhiên, nếu mùi gas nồng nặc, nghe tiếng xì lớn hoặc không thể tiếp cận van an toàn, không nên cố xử lý mà cần lập tức sơ tán.

Trong quá trình thoát ra ngoài, nếu điều kiện cho phép, có thể mở cửa ra vào, cửa sổ bằng thao tác thủ công để khí gas thoát ra tự nhiên. Tuyệt đối không bật quạt điện, máy hút mùi hoặc vận hành cửa cuốn điện để thông gió. Việc mở cửa cũng không được làm chậm quá trình sơ tán.

Sau khi ra khỏi khu vực nguy hiểm, người dân cần gọi số 114 để thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Khi liên hệ, cần cung cấp địa chỉ cụ thể, tình trạng rò rỉ, dấu hiệu bất thường và thông tin về người có thể còn mắc kẹt bên trong nếu có.

Đặc biệt, không quay trở lại nhà để lấy tài sản hoặc tự ý vào khu vực nguy hiểm tìm kiếm người mắc kẹt. Hãy thông báo vị trí cuối cùng nhìn thấy người gặp nạn cho lực lượng cứu hộ để được hỗ trợ.

Chủ động kiểm tra thiết bị gas, phòng ngừa từ sớm

Bên cạnh kỹ năng xử lý sự cố, việc chủ động phòng ngừa cũng đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn cho mỗi gia đình.

Người dân nên thường xuyên kiểm tra bình gas, van điều áp, dây dẫn và các khớp nối. Nếu phát hiện dây dẫn bị nứt, lão hóa, phồng rộp, mối nối lỏng hoặc van có dấu hiệu bất thường, cần ngừng sử dụng và liên hệ đơn vị chuyên môn để kiểm tra, thay thế.

Bình gas cần được đặt ở vị trí thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp, nguồn nhiệt và các thiết bị có khả năng phát sinh tia lửa. Không đặt bình gas trong hầm kín, nơi thấp trũng hoặc không gian khó thông gió. Người sử dụng cũng cần lựa chọn bình gas có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng bình móp méo, han gỉ, không tự ý sang chiết hoặc nạp gas trái phép.

Trong quá trình nấu nướng, cần có người trông coi bếp, tránh để thức ăn trào làm tắt lửa trong khi gas vẫn tiếp tục thoát ra. Sau khi sử dụng, thực hiện khóa van bình gas và tắt bếp theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Những thao tác tưởng chừng đơn giản nhưng có thể quyết định mức độ an toàn của cả gia đình. Chủ động kiểm tra thiết bị, nhận biết dấu hiệu rò rỉ và ghi nhớ cách xử lý đúng cách là những việc mỗi người cần thực hiện để hạn chế nguy cơ cháy, nổ từ khí gas.