Tài sản thu giữ là quyền sử dụng thửa đất có diện tích 707m2 và tài sản gắn liền với đất của Bên bảo đảm tại thửa đất 427, tờ bản đồ số 4 phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng. Tài sản này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Mai Linh Hội An.

Trước đó, ngày 2/10/2026, LPBank đã yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Mai Linh (bên vay) và Công ty TNHH Mai Linh Hội An (bên bảo đảm) tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ. Tuy nhiên việc bàn giao chưa thực hiện.

Theo thông báo của LPBank, việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ diễn ra lúc 10h ngày 11/12. Trong thời gian thu giữ, mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh có nghĩa vụ thanh toán.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 17/11/2026, số lao động kê khai của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh chỉ còn 120 người. Đầu năm, số người lao động là 5.380 người.

Theo báo cáo thường niên năm 2024, tại thời điểm 31/12/2024, toàn hệ thống Mai Linh có 10.939 cán bộ nhân viên và đối tác là nhà đầu tư hợp tác kinh doanh. Trong đó, có 801 nhân viên văn phòng, 806 lao động trực tiếp không bao gồm lái xe và 9.332 tài xế taxi. Doanh nghiệp khi đó có 9.030 xe taxi.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật tháng 11/2026, bà Trần Thị Diễm Trang (SN 1971) đảm nhiệm chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, thay ông Đồng Ngọc Danh.