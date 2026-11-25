Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 20/11/2026, Công an phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai tiếp nhận trình báo của công dân Đ.Thị.X. về việc bị một tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính sử dụng đoạn phim có nội dung nhạy cảm để đe dọa, gây áp lực tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trung Tâm khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời phối hợp với Phòng PC01 Công an tỉnh Lào Cai truy tìm những người liên quan. Sau hơn một giờ tập trung xác minh, lực lượng Công an đã làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Ngày 23/11/2026, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 2 bị can gồm L.V.A. và L.T.N., cùng trú tại phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai, để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.