Phiên tòa tại Brooklyn kéo dài 11 tuần. Ngoài Huawei, 3 công ty con của tập đoàn cũng bị kết tội.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các kết luận có tội còn liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và âm mưu rửa tiền.

Huawei được tuyên vô tội đối với cáo buộc nghiêm trọng nhất là âm mưu hoạt động như một tổ chức tội phạm.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong phần xét xử về bí mật thương mại, công tố viên Mỹ đưa ra các chứng cứ liên quan đến mã nguồn dùng trong bộ định tuyến của Cisco, công nghệ ăng-ten của Quintel và robot kiểm tra màn hình cảm ứng của T-Mobile.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, nhân viên Huawei đã gửi ảnh và thông tin kỹ thuật của robot về Trung Quốc. 1 nhân viên còn mang bộ phận của thiết bị ra khỏi phòng thí nghiệm của T-Mobile.

Về hoạt động kinh doanh tại Iran, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Huawei sở hữu toàn bộ Skycom, doanh nghiệp mà tập đoàn sử dụng để hoạt động tại nước này.

Huawei giới thiệu Skycom với các ngân hàng là một đối tác kinh doanh. Theo công tố viên, thông tin sai lệch về hoạt động tại Iran giúp Huawei tiếp cận dịch vụ thanh toán bằng USD.

Vụ án bắt đầu từ năm 2018, khi Mỹ công bố các cáo buộc ban đầu vào tháng 1-2019 và bổ sung cáo buộc âm mưu đánh cắp bí mật thương mại vào năm 2020.

Sau khi bồi thẩm đoàn công bố phán quyết, luật sư Brian Heberlig cho biết Huawei dự định kháng cáo các kết luận có tội.

Thẩm phán liên bang Ann Donnelly dự kiến tuyên án vào ngày 14-9-2027. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Huawei và các công ty con có thể phải nộp phạt, bị tịch thu tài sản và phải bồi thường. Mức phạt cụ thể sẽ do tòa án quyết định.