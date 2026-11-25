Tối 24/11, Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TPHCM cho biết, ngay sau sự cố nổ nghi liên quan đến gas tại phường Tân Thuận, Công an Thành phố đã tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo tổng rà soát các cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng trên địa bàn; giao Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ phối hợp Công an các phường, xã tổ chức tổng kiểm tra.

Đợt kiểm tra nhằm chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm trong hoạt động kinh doanh, sử dụng gas; đồng thời nhận diện các dấu hiệu mất an toàn để kịp thời xử lý, không bỏ sót các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ. Đối với các cơ sở kinh doanh không phép, hoạt động trái quy định, lực lượng chức năng sẽ phối hợp chính quyền địa phương đưa vào diện quản lý, kiên quyết xử lý vi phạm; trường hợp có đủ dấu hiệu sẽ đề xuất truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Tại địa bàn Quận 4 cũ, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 đã phối hợp với công an các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội và Vĩnh Hội tổ chức tuyên truyền, kiểm tra các cơ sở kinh doanh.

Trung tá Phạm Minh Tráng, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 cho biết, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 bình gas mini tại một quán ăn. Từ thông tin tại đây, lực lượng tiếp tục rà soát, phát hiện một điểm kinh doanh gas và truy tìm thêm một điểm kinh doanh lớn hơn tại tiệm tạp hóa.

Cán bộ Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 kiểm tra các bình gas mini không rõ nguồn gốc tại một tiệm tạp hóa trên địa bàn phường Khánh Hội

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 82 bình gas mini không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu đã qua sử dụng nhiều lần. Đơn vị yêu cầu chủ cơ sở liên hệ người cung cấp để làm rõ nguồn gốc số bình gas trên. Tuy nhiên, người bán hẹn ngày hôm sau mới có mặt để cung cấp thông tin. Số bình gas vi phạm đã được niêm phong, bàn giao Công an phường xử lý theo thẩm quyền.

Song song với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, sử dụng gas nhận diện nguy cơ mất an toàn và kỹ năng xử lý sự cố. Tại một nhà hàng trên địa bàn phường Khánh Hội, cán bộ tuyên truyền hướng dẫn nhân viên cách xử lý khi phát hiện mùi gas hoặc nghi ngờ rò rỉ khí gas.

Cán bộ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo chủ cơ sở chỉ mua gas có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có hóa đơn, chứng từ; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống dây dẫn, van và thiết bị sử dụng gas. Nhân viên cần được tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, biết cách sử dụng bình chữa cháy và các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Các cơ sở cũng được vận động ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, chấp hành quy định trong kinh doanh, sử dụng gas.

Anh Lê Tống Hải, quản lý một nhà hàng ở phường Khánh Hội, cho biết qua buổi tuyên truyền, kiểm tra, bản thân và nhân viên hiểu rõ hơn những nguy cơ cháy, nổ trong quá trình sử dụng gas, cũng như cách nhận biết, xử lý khi xảy ra sự cố. Cơ sở sẽ chú trọng kiểm tra hệ thống gas, lựa chọn bình gas có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời tổ chức cho nhân viên tham gia tập huấn, bổ sung kiến thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy để chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh.

Phòng Cảnh sát PCCC khuyến cáo giai đoạn cuối năm, nhu cầu sử dụng điện, nguồn nhiệt và năng lượng tại các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình thường tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Người dân, chủ cơ sở cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt và hệ thống gas; trang bị thiết bị cảnh báo cháy, thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas để kịp thời nhận biết nguy cơ.

Trong quá trình sử dụng, cần thường xuyên giám sát hoạt động của hệ thống; khi phát hiện dấu hiệu bất thường phải ngừng vận hành để kiểm tra, khắc phục. Chủ cơ sở không tự ý cải tạo, đấu nối hoặc thay đổi số lượng bình gas, đường ống dẫn và các thiết bị liên quan khi chưa có tư vấn kỹ thuật của đơn vị có chức năng. Sau khi kết thúc hoạt động, cần khóa hệ thống gas và kiểm tra lại các thiết bị trước khi rời khỏi cơ sở.