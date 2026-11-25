Khai thác khoáng sản mà không có giấy phép bị phạt đến 900.000.000 đồng. Ảnh: CP

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Nghị định số 419/2026/NĐ-CP ngày 23/11/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản bị phạt tối đa đến 2 tỷ đồng

Về hình thức xử phạt chính, Nghị định nêu rõ: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với cá nhân là 1.000.000.000 đồng, đối với tổ chức là 2.000.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị hình thức xử phạt bổ sung gồm: Đình chỉ hoạt động thăm dò, khai thác, thu hồi, chế biến khoáng sản từ 1 tháng đến 12 tháng; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn.

Nghị định cũng quy định rõ các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc thực hiện việc đăng ký, thông báo, báo cáo, cung cấp, giao nộp đầy đủ thông tin, dữ liệu, báo cáo, tài liệu, mẫu vật địa chất, khoáng sản cho cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền theo quy định.

Buộc báo cáo, cải chính, đính chính, cung cấp lại thông tin, số liệu chính xác, trung thực, đầy đủ; thu hồi hoặc điều chỉnh các thông tin, dữ liệu không đúng, không đầy đủ đã cung cấp; khôi phục lại tình trạng ban đầu của hệ thống thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản bị làm sai lệch; buộc thực hiện đúng, đầy đủ nội dung đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản đã được phê duyệt.

Buộc trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị, phần mềm chuyên dụng và thực hiện kiểm định định kỳ theo quy định; buộc khai thác theo đúng thiết kế mỏ hoặc thiết kế mỏ điều chỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...

Nghị định quy định áp dụng mức phạt tiền trong xử phạt hành chính. Theo đó, mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt đối với hộ kinh doanh, hộ gia đình áp dụng như đối với mức phạt của cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

5 bậc phạt tiền từ 50 đến 900 triệu đồng đối với hành vi khai thác khoáng sản trái phép

Nghị định nêu rõ, phạt tiền đối với hành vi khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản khi chưa được sự cho phép của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường hợp tổng trị giá khoáng sản dưới 100.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với trường hợp tổng trị giá khoáng sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng đối với trường hợp tổng trị giá khoáng sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 350.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng đối với trường hợp tổng trị giá khoáng sản từ 300.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 900.000.000 đồng đối với trường hợp tổng trị giá khoáng sản từ 400.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như: Tịch thu tang vật là khoáng sản trong trường hợp chưa bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy có được do thực hiện hành vi vi phạm; tịch thu phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính, bao gồm phương tiện, thiết bị trực tiếp khai thác khoáng sản và phương tiện, thiết bị bốc xúc, vận chuyển khoáng sản có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2027.