Công nhân sản xuất thiết bị y tế xuất khẩu tại Công ty Hữu hạn kim loại Sheng Bang (Khu công nghiệp Sông Mây, xã Bình Minh).

Sau hơn 11 tháng triển khai các giải pháp, tiến độ thu NSNN ở cả lĩnh vực nội địa (trừ tiền đấu giá quyền sử dụng đất) và xuất nhập khẩu đều cơ bản bảo đảm theo dự toán và chỉ tiêu phấn đấu của thành phố. Kết quả này phản ánh những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế của người dân, doanh nghiệp (DN), góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của thành phố.

Nhiều chỉ tiêu về đích sớm

Theo thống kê của Thuế thành phố, thu NSNN từ lĩnh vực nội địa đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, một số khu vực thu chủ lực duy trì mức tăng trưởng khá. Cụ thể, thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt hơn 13,5 ngàn tỷ đồng, bằng 129,5% dự toán năm 2026 và tăng gần 39% so với cùng kỳ năm 2025; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 19,2 ngàn tỷ đồng, bằng 102% dự toán và tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Đánh giá về kết quả thu ngân sách, Trưởng Thuế thành phố Nguyễn Toàn Thắng cho biết: Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cơ bản ổn định, tiếp tục đóng góp tích cực vào nguồn thu NSNN. Thành phố duy trì đà tăng trưởng, hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư có chuyển biến tích cực, nhất là ở khu vực DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế và thu NSNN năm 2026, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út yêu cầu tập trung khai thác các nguồn lực, bảo đảm nguồn thu NSNN, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu năm 2026. Ðây là nguồn lực quan trọng để Ðồng Nai đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng cơ sở trên các lĩnh vực.

Cùng với thu nội địa, thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng đạt kết quả tích cực. Ông Lê Văn Thung, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVIII cho biết: Năm 2026, đơn vị được giao chỉ tiêu thu NSNN 23,5 ngàn tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu 26 ngàn tỷ đồng. Đến giữa tháng 11, số thu đạt 98,2% chỉ tiêu được giao. Dự kiến, ngành hải quan sẽ hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN trong tháng 11, đồng thời phấn đấu đạt 26 ngàn tỷ đồng theo chỉ tiêu đề ra.

Về kim ngạch xuất nhập khẩu, ông Lê Văn Thung cho biết thêm: Tổng kim ngạch đạt 50,8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 29,7 tỷ USD, nhập khẩu đạt 21,1 tỷ USD. Đồng Nai xuất siêu 8,4 tỷ USD trong hơn 11 tháng qua, trong khi cả nước đang nhập siêu. Đây là tín hiệu tích cực đối với hoạt động sản xuất của thành phố. Những tháng gần đây, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu duy trì ở mức tốt, cho thấy tình hình sản xuất, kinh doanh của DN có nhiều tín hiệu khả quan.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2026, Trưởng Thuế thành phố Nguyễn Toàn Thắng cho biết: Đơn vị sẽ tiếp tục bám sát tiến độ thực hiện dự toán, chủ động rà soát, đánh giá từng nguồn thu, từng địa bàn; tăng cường quản lý thuế, chống thất thu, thu hồi nợ thuế và phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc thực hiện các khoản thu phát sinh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngành thuế cũng chú trọng hỗ trợ, đồng hành cùng DN, tạo điều kiện để DN ổn định, mở rộng sản xuất, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách bền vững trong những năm tiếp theo.

Trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ, ngành thuế tập trung phổ biến kịp thời các chính sách, quy định thuế mới, nhất là những nội dung tác động trực tiếp đến người nộp thuế như: thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, DN nhỏ và vừa; quy định về hóa đơn điện tử, kê khai, nộp thuế và hoàn thuế. Việc tuyên truyền được đẩy mạnh trên cổng thông tin điện tử, tài khoản Zalo, trang Facebook của Thuế thành phố Đồng Nai, các nền tảng số và phương tiện truyền thông đại chúng nhằm giúp người nộp thuế tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

Cùng với đó, Thuế thành phố tăng cường giải đáp vướng mắc, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính thuế trên môi trường điện tử; ưu tiên hỗ trợ DN mới thành lập, hộ kinh doanh chuyển đổi phương thức quản lý và những đối tượng còn gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận chính sách thuế.

Theo quan điểm xuyên suốt của Thuế thành phố là quản lý thuế phải gắn với tuyên truyền, hỗ trợ; lấy sự tự giác tuân thủ của người nộp thuế làm mục tiêu, sự hài lòng của người dân và DN làm thước đo chất lượng phục vụ. Qua đó vừa chống thất thu ngân sách vừa góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng.