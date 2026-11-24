Tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế

Xác định thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là một trong những nguồn thu quan trọng góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, đồng thời thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc sử dụng đất theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Thuế về việc triển khai công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thời gian qua, Thuế tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đốc đốc các Thuế cơ sở, trong đó chú trọng rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trên các hệ thống ứng dụng của ngành. Công tác rà soát, đối chiếu và cập nhật đầy đủ thông tin về người nộp thuế, thửa đất chịu thuế, diện tích đất tính thuế, vị trí, loại đất và các thông tin liên quan được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Trên cơ sở đó, Thuế tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các Thuế cơ sở tập trung xử lý các trường hợp người nộp thuế đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thay đổi chủ sử dụng đất, thay đổi thông tin cá nhân, địa chỉ nhưng chưa được cập nhật; các trường hợp trùng lặp thông tin, sai lệch diện tích, chưa kê khai hoặc chưa đưa vào bộ thuế.

Công chức tại các Thuế cơ sở phối hợp với chính quyền các cấp hỗ trợ cài đặt ứng dụng eTax Mobile cho người dân trên địa bàn hoàn thành nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Ảnh: CTV.

Đáng chú ý, qua rà soát đã kịp thời phát hiện và điều chỉnh nhiều trường hợp thông tin chưa chính xác, còn thiếu hoặc chưa đồng bộ giữa hồ sơ địa chính và dữ liệu quản lý thuế. Việc làm sạch dữ liệu không chỉ giúp hạn chế thất thu ngân sách mà còn tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo Thuế tỉnh Quảng Trị, tính đến thời điểm ngày 31/10/2026, đã có 17 tin, bài tuyên truyền về nội dung thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được đăng tải lên Fanpage chính thức của Thuế tỉnh và Thuế cơ sở.

Cùng với công tác rà soát dữ liệu, Thuế tỉnh Quảng Trị và các Thuế cơ sở đã triển khai thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phù hợp với nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên các Kênh thông tin chính thống của ngành Thuế.

Đồng thời, các Thuế cơ sở cũng đã chủ động thực hiện phối hợp với chính quyền các cấp, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc họp thôn, tổ dân phố, các nhóm thông tin cộng đồng và hoạt động tuyên truyền trực tiếp, người dân được phổ biến về đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, thời hạn nộp thuế cũng như quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, thông báo, hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin, bổ sung hồ sơ kê khai và thực hiện nộp thuế đúng thời hạn.

Gắn với chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Để công tác làm sạch dữ liệu và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt hiệu quả thiết thực, sự đồng hành của cơ quan thuế và chính quyền địa phương trong cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, các Thuế cơ sở đã tích cực phối hợp với UBND xã, phường trên địa bàn quản lý trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại thông minh, đăng ký và đăng nhập tài khoản, tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, đồng thời hướng dẫn các bước thực hiện nộp thuế điện tử, thời gian hỗ trợ không chỉ trong ngày làm việc bình thường mà kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Quá trình triển khai thực hiện theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; thường xuyên kiểm tra, đối chiếu kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cập nhật và khai thác dữ liệu nhằm nâng cao tính chính xác, minh bạch, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Làm sạch dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với yêu cầu chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, thuế. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý mà còn cần sự phối hợp, đồng thuận và chủ động của mỗi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc đối tượng chịu thuế.

Thuế tỉnh Quảng Trị khuyến khị, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động kiểm tra thông tin thửa đất, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng thời hạn. Khi có thay đổi về thông tin người sử dụng đất hoặc các nội dung liên quan đến nghĩa vụ thuế, cần kịp thời thông báo, phối hợp với cơ quan chức năng để được hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh theo quy định.