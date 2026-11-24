Học sinh, sinh viên thực hành kỹ thuật điện tại cơ sở đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với mức lương khởi điểm từ 10-15 triệu đồng/tháng, hơn 1.000 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đã được hỗ trợ tìm việc làm sau tốt nghiệp.

Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc gắn đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng, tăng cường thực hành tại doanh nghiệp, giúp người học nâng cao kỹ năng, mở rộng cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập.

Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ hơn 1.000 học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, với mức lương khởi điểm từ 10-15 triệu đồng/tháng.

Đây là kết quả từ việc tăng cường thực hành, kết nối doanh nghiệp, giúp người học nâng cao kỹ năng nghề và mở rộng cơ hội việc làm.

Tính đến tháng 9/2026, trường đã tuyển sinh 1.756 học sinh, sinh viên; phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức cho 1.235 học sinh, sinh viên học tập, thực tập và trải nghiệm môi trường sản xuất thực tế.

Hiện, trường đào tạo 21 nghề trình độ cao đẳng và 40 nghề trình độ trung cấp, tập trung vào các lĩnh vực cơ khí, công nghệ ôtô, điện-điện tử, công nghệ thông tin, nông nghiệp, công nghệ may và dịch vụ.

Hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hành trên hệ thống thiết bị điều khiển điện tại Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các chương trình đào tạo chú trọng thực hành, trang bị kỹ năng nghề và tác phong công nghiệp, giúp người học đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Để nâng cao hiệu quả đào tạo, nhà trường tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp như XGIMI Việt Nam, Quanta Việt Nam, LG Electronics Việt Nam trong tổ chức thực tập, đào tạo kỹ năng và tuyển dụng lao động.

Việc kết nối giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp giúp học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp cận công nghệ, quy trình sản xuất và tìm kiếm việc làm phù hợp sau tốt nghiệp.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục mở rộng liên kết doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới giải quyết việc làm bền vững, góp phần phát triển nguồn nhân lực và cải thiện thu nhập cho người lao động./.