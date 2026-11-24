Ảnh minh hoạ AI

Mỗi đơn hàng không quá 1 triệu đồng được miễn thuế

Quy định trên được nêu tại Nghị định 417/2026/NĐ-CP về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, được Chính phủ ban hành ngày 23.11.2026. Nghị định có hiệu lực từ 1.3.2027.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử có trị giá hải quan theo từng đơn hàng từ 1 triệu đồng trở xuống được miễn thuế nhập khẩu. Mỗi tổ chức, cá nhân mua hàng được hưởng tiêu chuẩn miễn thuế này tối đa 48 triệu đồng/năm.

Mức miễn thuế được xác định theo từng đơn hàng và trị giá hải quan. Quy định này áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử theo phạm vi được quy định tại nghị định.

Miễn thuế nhập khẩu, không đồng nghĩa miễn các nghĩa vụ thuế khác

Nghị định 417 chia hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm hàng hóa không thuộc diện phải có giấy phép, điều kiện hoặc kiểm tra chuyên ngành và không thuộc trường hợp áp dụng các biện pháp thuế phòng vệ thương mại. Các hàng hóa còn lại thuộc nhóm 2 và thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

Việc phân nhóm là cơ sở để áp dụng thủ tục hải quan đối với từng loại hàng hóa. Các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành vẫn phải đáp ứng yêu cầu về giấy phép, điều kiện hoặc kiểm tra theo quy định.

Về chính sách thuế, nghị định quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử thực hiện theo pháp luật về thuế. Mức miễn theo trị giá 1 triệu đồng/đơn hàng được áp dụng đối với thuế nhập khẩu, trong khi các loại thuế khác được xác định theo quy định tương ứng.

Quản lý chặt hơn hàng hóa giá trị nhỏ qua thương mại điện tử

Quy định mới được đưa ra trong bối cảnh hoạt động mua bán hàng hóa xuyên biên giới qua các nền tảng thương mại điện tử phát triển nhanh, kéo theo số lượng lớn đơn hàng có giá trị nhỏ.

Trước đó, chính sách miễn thuế đối với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được thực hiện theo Quyết định 78/2010/QĐ-TTg. Quyết định này đã được bãi bỏ từ ngày 18.2.2025 theo Quyết định 01/2025/QĐ-TTg.

Nghị định 417/2026 thiết lập cơ chế riêng đối với hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, trong đó quy định mức miễn thuế nhập khẩu đối với đơn hàng không quá 1 triệu đồng và giới hạn tổng giá trị được hưởng chính sách này ở mức 48 triệu đồng/năm đối với mỗi tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh chính sách thuế, nghị định cũng quy định về khai báo thông tin đơn hàng, xử lý dữ liệu hải quan và kiểm tra, giám sát hàng hóa. Các quy định này được áp dụng từ ngày 1.3.2027.

3 mức cần lưu ý

1 triệu đồng/đơn hàng: Mức trị giá hải quan tối đa được miễn thuế nhập khẩu.

48 triệu đồng/năm: Tổng mức giá trị hàng hóa được hưởng tiêu chuẩn miễn thuế của mỗi tổ chức, cá nhân.

1.3.2027: Thời điểm Nghị định 417/2026/NĐ-CP có hiệu lực.