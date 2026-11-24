BIDV phát hành gần 1,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn lên 92.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phê duyệt một số nội dung trong phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

Cụ thể, BIDV dự kiến phát hành 1,397 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 17,9636% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến là 13.972,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, cụ thể là lợi nhuận còn lại sau thuế và sau khi trích lập các quỹ của năm 2023.

Tại thời điểm thông qua phương án, vốn điều lệ hiện tại của BIDV là 77.782,3 tỷ đồng, tương ứng 7,778 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng lên khoảng 91.755 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức là một trong những giải pháp giúp BIDV củng cố nền tảng vốn, nâng cao năng lực tài chính và tạo thêm nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.

Đối với ngân hàng, việc bổ sung vốn tự có có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hệ số an toàn vốn, cải thiện khả năng đáp ứng các yêu cầu về an toàn hoạt động, đồng thời tạo điều kiện mở rộng quy mô tín dụng gắn với kiểm soát rủi ro.

Đợt phát hành dự kiến gần 1,4 tỷ cổ phiếu nói trên sẽ là bước tiếp theo trong lộ trình tăng vốn của BIDV, góp phần nâng cao năng lực hoạt động và khả năng đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn của nền kinh tế.

Về quy mô hoạt động, BIDV hiện là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 3,49 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 29.483,5 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước./.