Dây chuyền lắp ráp xe máy điện tại nhà máy Sản xuất xe điện Yadea Việt Nam. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Bài báo đăng tải ngày 23/11 cho rằng, giá xăng tăng cao, chính sách kiểm soát ô nhiễm và sự phát triển của các doanh nghiệp nội địa đang thúc đẩy một làn sóng chuyển đổi sang xe máy điện tại Việt Nam.

Theo tờ báo, tại Việt Nam, cuộc sống người dân gắn liền với những chiếc xe máy. Hàng chục triệu phương tiện lưu thông trên đường phố mỗi ngày, đưa người dân đi làm, chở trẻ em đến trường hay giao hàng. Sau nhiều thế hệ sử dụng xăng, ngày càng nhiều người đang chuyển sang xe máy điện.

Giá xăng tăng cao, chính sách hạn chế ô nhiễm và sự xuất hiện của các nhà sản xuất trong nước đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi. Trong năm nay, cứ 3 xe máy mới bán ra tại Việt Nam thì có khoảng 1 xe chạy điện, biến một trong những thị trường xe máy lớn nhất thế giới thành nơi thử nghiệm xu hướng giao thông mới.

Sự chuyển đổi này cũng đang thách thức vị thế của các hãng xe Nhật Bản như Honda và Yamaha, đồng thời mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp Việt Nam như VinFast và Dat Bike.

Cuộc chuyển đổi còn được thúc đẩy bởi cuộc chiến cách Việt Nam hàng nghìn km. Xung đột tại Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu và đẩy giá xăng tăng cao, khiến xe máy điện trở thành lựa chọn ngày càng hấp dẫn. Trong khi đó, chính quyền Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng đang thúc đẩy lộ trình hạn chế, tiến tới loại bỏ xe chạy xăng. Dù việc thực thi còn nhiều thách thức, các chính sách này đang khuyến khích người dân chuyển đổi và thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng phục vụ xe điện.

Giá xăng thúc đẩy người dân cân nhắc xe điện

Nếu chính sách tạo nền tảng, giá xăng tăng đã tạo thêm cú hích mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi. Theo MotorCycles Data, hơn 973.000 xe máy điện đã được bán tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thế giới, giá nhiên liệu tăng đang thúc đẩy nhu cầu phương tiện điện. Từ Sydney, London đến Rio de Janeiro, ngày càng nhiều người chuyển sang xe điện, trong đó có nhiều mẫu xe do các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp.

Tại Việt Nam, quá trình điện hóa giao thông lại chủ yếu diễn ra trên hai bánh xe. Các doanh nghiệp nội địa đang trở thành những bên hưởng lợi đáng kể, thay vì các tập đoàn Trung Quốc như BYD hay Geely.

Với ông Phùng Quang Duyên, 54 tuổi, sức hấp dẫn của xe máy điện khá rõ ràng. Một sáng Chủ nhật gần đây tại Hà Nội, ông chú ý đến gian hàng giới thiệu mẫu xe mới của Dat Bike, đi quanh chiếc xe màu đỏ, quay video rồi lên lái thử. Khả năng tăng tốc mạnh khiến ông bất ngờ, thậm chí ngả người về phía sau.

Ông hào hứng gọi điện ngay cho vợ. Con gái ông Duyên sắp đi làm, gia đình vốn định mua một chiếc Honda Vision, mẫu xe chạy xăng phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, chiếc xe Dat Bike có giá khoảng 1.160 USD, gần tương đương Honda Vision, nhưng không cần nhiên liệu xăng.

“Giờ tôi phải kiểm tra lại và thuyết phục vợ”, ông Duyên nói vui với phóng viên New York Times rồi vội mang theo tập tài liệu giới thiệu.

Hệ thống xe máy điện cho thuê ngày càng phát triển, cho phép người dân dễ dàng tiếp cận phương tiện di chuyển linh hoạt, đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống xanh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Với một số người, chuyển sang xe điện không chỉ là lựa chọn mà còn là nhu cầu kinh tế.

Nguyễn Văn Sỹ, 26 tuổi, đang sử dụng chiếc Honda màu nâu đã cũ do bố mẹ để lại. Anh dùng xe đi làm đầu bếp tại một công ty cung cấp suất ăn và tranh thủ giao hàng cho Grab để kiếm thêm thu nhập.

Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu ngày càng ảnh hưởng đến thu nhập. Anh Sỹ cho biết trước khi xung đột tại Iran xảy ra, mỗi lần đổ đầy bình xe tốn khoảng 100.000 đồng. Hiện chi phí có thể lên tới khoảng 130.000 đồng.

“Giá xăng dầu tăng đã ảnh hưởng đến công việc của tôi”, anh nói tại một cây xăng ở Hà Nội. Anh đang dự định mua xe điện nhưng trước hết phải tiết kiệm đủ tiền.

Áp lực chi phí của người tiêu dùng đang thúc đẩy doanh số các hãng xe điện. Ông Nguyễn Sơn, nhà sáng lập Dat Bike, cho biết doanh số công ty tăng mạnh khi giá xăng tăng 40% trong tháng 3. Thậm chí, doanh nghiệp không có đủ hàng để đáp ứng nhu cầu.

“Rõ ràng, cuối cùng chúng ta sẽ phải chuyển sang xe điện”, ông Sơn nói.

Cuộc cạnh tranh về công nghệ và hạ tầng

Sự bùng nổ xe máy điện tại Việt Nam không chỉ là phản ứng nhất thời trước giá xăng. Những mẫu xe từng bị xem là phiên bản nâng cấp của xe đạp điện, vốn phổ biến với học sinh, giờ đây có thể cạnh tranh với xe chạy xăng về công suất và hiệu năng. Nhiều xe có thể sạc tại nhà, trong khi một số mẫu sử dụng pin tháo rời để đổi lấy pin đầy chỉ trong vài phút.

Sự đa dạng về mẫu mã và công nghệ đang thách thức vị thế của những hãng xe lâu năm như Honda.

“Ở Việt Nam, chúng ta đã có hơn 50 năm sử dụng xe Honda, nên việc chuyển sang VinFast hay các phương tiện điện khác không phải điều dễ dàng”, ông Hoàng Hà, Phó Tổng giám đốc VinFast E-Motorcycle Việt Nam, cho biết - theo báo New York Times.

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi, các nhà sản xuất đang đầu tư mạnh vào mạng lưới sạc, đổi pin và các ưu đãi, nhằm giải quyết nỗi lo hết pin giữa đường – một trong những rào cản lớn đối với người dùng.

VinFast triển khai chương trình đổi pin, trong đó người dùng được miễn phí 20 lượt đổi pin mỗi tháng, đủ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhiều người. Doanh nghiệp cho biết đã lắp đặt 60.000 trạm đổi pin màu xanh trong năm nay và đặt mục tiêu đạt 150.000 trạm vào cuối năm.

“Ban đầu, phải thúc đẩy người dân chuyển đổi, quá trình này mất thời gian và tốn kém”, ông Hà nói, đồng thời cho biết VinFast sẵn sàng gánh chi phí để thu hút khách hàng và khuyến khích giao thông xanh.

Bên cạnh mạng lưới của các doanh nghiệp, một mô hình kinh doanh sạc xe tự phát cũng đang phát triển. Tại TP Hồ Chí Minh, một số quán cà phê cho phép khách sạc xe trong lúc uống nước. Nhiều gia đình bắt đầu tận dụng nguồn điện tại nhà để cung cấp dịch vụ sạc, kết hợp bán đồ ăn, phục vụ tắm và chỗ nghỉ cho người chờ sạc.

Một tối thứ Tư gần đây, khoảng 20 người xếp xe và sạc tại nhà ông Lê Huy Hội ở vùng ven TP Hồ Chí Minh. Ông bắt đầu kinh doanh dịch vụ này cách đây 2 năm, phục vụ sinh viên, cư dân các khu chung cư lân cận và tài xế chạy ứng dụng. Nhu cầu tăng nhanh khiến ông liên tục chuyển sang địa điểm rộng hơn. Ngôi nhà hiện tại là địa điểm thứ ba. Cơ sở này đem lại lợi nhuận trên 10 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, ngay cả sau hai lần mở rộng, ông Hội cho biết vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Từ ý tưởng từng bị hoài nghi đến thị trường bùng nổ

Với ông Nguyễn Sơn của Dat Bike, làn sóng xe điện hiện nay là sự khẳng định cho tầm nhìn từng bị xem là khó khả thi.

Cách đây 7 năm, sau khi tự học chế tạo xe máy điện qua các video trên YouTube, ông mang mẫu xe tự chế đến chương trình “Shark Tank Việt Nam”. Các nhà đầu tư không mấy ấn tượng.

“Không ai mua nó đâu”, một nhà đầu tư nhận xét.

Còn năm nay, khi giá xăng tăng cao, ông Sơn đăng những hình ảnh khách hàng đông kín các showroom Dat Bike, cầm số thứ tự và chờ đến lượt mua xe.