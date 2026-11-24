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Xử lý nợ cũ, làm sạch dữ liệu quản lý thuế

Đánh giá về chính sách này, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thuế và Kế toán Việt Tín, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý Thuế TP. Hồ Chí Minh cho rằng, việc xử lý các khoản nợ tồn đọng đủ điều kiện theo nghị quyết của Quốc hội là cần thiết, phù hợp với yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thuế và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý tài chính công.

Theo ông Sơn, đây không phải là sự nới lỏng kỷ cương thuế mà là việc phân loại, xử lý có căn cứ pháp luật đối với những nghĩa vụ tồn đọng, giúp dữ liệu quản lý phản ánh sát hơn thực trạng người nộp thuế và khả năng thu hồi nợ.

Thực tế, có những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, không còn giao dịch hoặc khó xác minh tình trạng hoạt động nhưng các khoản nợ vẫn được theo dõi trên hệ thống. Điều này làm gia tăng khối lượng hồ sơ cần rà soát, đối chiếu, đôn đốc, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro.

Ở góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Nhung Nguyễn, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh cho rằng, chính sách có ý nghĩa thiết thực đối với những doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh từ lâu, không còn doanh thu, nhân sự hoặc tài sản nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Theo Luật sư Nguyễn Tuyết Nhung, do chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý, những doanh nghiệp này vẫn tồn tại trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp và quản lý thuế. Các khoản lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tiếp tục được ghi nhận, tích lũy qua nhiều năm, khiến nghĩa vụ tài chính ngày càng lớn so với khả năng thực tế. Việc xử lý các khoản nợ thuộc phạm vi nghị quyết sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo điều kiện để người nộp thuế hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn tồn đọng, góp phần làm lành mạnh hóa môi trường kinh doanh.

Một tác động khác là giúp cơ quan thuế xử lý tình trạng nợ kéo dài nhưng không còn khả năng thu hồi thực tế. Đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, việc tiếp tục theo dõi, đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong nhiều trường hợp không mang lại hiệu quả, nhưng vẫn tiêu tốn nguồn lực quản lý.

Theo Luật sư Nguyễn Tuyết Nhung, chính sách tạo cơ sở để cơ quan thuế phân loại lại tình trạng nghĩa vụ của người nộp thuế, tập trung nguồn lực vào những khoản nợ còn khả năng thu hồi. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với định hướng quản lý nợ thuế tại Điều 20 và Điều 21 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về khoanh tiền thuế nợ và xóa nợ tiền thuế trong các trường hợp luật định.

Đáng chú ý, chính sách còn góp phần khắc phục tình trạng không đồng nhất giữa hoạt động thực tế và tình trạng pháp lý của doanh nghiệp. Theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, đồng thời không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của chủ nợ, người lao động và các bên liên quan. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng không thể hoàn tất thủ tục giải thể do còn tồn tại các nghĩa vụ thuế kéo dài. Do đó, chính sách xử lý nợ với phạm vi và điều kiện cụ thể sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc này. Dù vậy, đây không phải chính sách xóa nợ đại trà, cũng không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp được miễn trừ toàn bộ nghĩa vụ hoặc đương nhiên đủ điều kiện giải thể.

Chính sách cần được triển khai linh hoạt, đúng đối tượng

Theo các chuyên gia, một điểm cần lưu ý khi thực hiện Nghị quyết số 63/2026/QH16 là sự khác biệt giữa chính sách xử lý nợ lệ phí môn bài và chính sách xóa tiền chậm nộp của các khoản thuế khác.

Luật sư Nguyễn Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Nhung Nguyễn cho rằng, Điều 3 Nghị quyết số 63/2026/QH16 quy định nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tương ứng thuộc phạm vi điều chỉnh được xử lý xóa theo các điều kiện quy định. Chính sách này hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế thuộc trạng thái 03 và 06, không đặt ra điều kiện phải thanh toán toàn bộ các khoản nợ thuế gốc khác trước khi được xóa những khoản nợ nêu trên.

Trong khi đó, theo Điều 4 Nghị quyết, việc xóa tiền chậm nộp của các khoản thuế khác phải đáp ứng những điều kiện chặt chẽ hơn. Cụ thể, người nộp thuế phải hoàn thành khoản nợ thuế gốc và tiền phạt vi phạm hành chính về thuế (nếu có); cơ quan thuế đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế; đồng thời không thuộc các trường hợp bị loại trừ theo nghị quyết.

Các trường hợp bị loại trừ gồm người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; hoặc vẫn phát sinh hoạt động kinh doanh, nghĩa vụ thuế trong thời gian được xác định là không hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Quy định có ngoại lệ đối với trường hợp xử lý, thanh lý tài sản còn lại và đã kê khai, nộp thuế phát sinh theo quy định.

Theo Luật sư Nguyễn Tuyết Nhung, yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thuế gốc và các khoản phạt trước khi được xóa tiền chậm nộp có cơ sở hợp lý về mặt pháp lý và nguyên tắc quản lý thuế. Bởi tiền chậm nộp phát sinh từ việc người nộp thuế không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn, do đó việc xóa khoản tiền này không nên trở thành cơ chế miễn trừ nghĩa vụ thuế gốc, ảnh hưởng đến sự công bằng với những doanh nghiệp đã chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, tính khả thi của quy định phụ thuộc nhiều vào tình trạng tài chính, tài sản và khả năng liên hệ với người đại diện theo pháp luật của từng doanh nghiệp. Với những doanh nghiệp còn tài sản hoặc nguồn tiền, việc thanh toán nợ thuế gốc có thể thực hiện được, sau đó hoàn thiện hồ sơ để được xem xét xóa tiền chậm nộp. Ngược lại, đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động lâu năm, không còn doanh thu, tài sản, khả năng thanh toán nợ thuế gốc rất thấp. Trong khi đó, những trường hợp không còn người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ hoặc chủ doanh nghiệp không hợp tác cũng gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý Thuế TP Hồ Chí Minh cho rằng, yêu cầu hoàn thành tiền thuế gốc và các khoản phạt (nếu có) trước khi được xử lý tiền chậm nộp thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ sự công bằng giữa các chủ thể thực hiện nghĩa vụ thuế. Đây cũng là động lực để những doanh nghiệp còn khả năng tài chính chủ động xử lý các nghĩa vụ còn tồn tại.

Tuy nhiên, mức độ khả thi không đồng đều. Với doanh nghiệp còn người đại diện, hồ sơ, tài sản hoặc nguồn lực thanh toán, điều kiện này có thể thúc đẩy việc hoàn tất nghĩa vụ thuế và thủ tục chấm dứt hoạt động. Trong khi đó, doanh nghiệp đã ngừng hoạt động lâu năm, không còn tài sản hoặc khó xác minh người có trách nhiệm sẽ khó đáp ứng.

Từ thực tế này, các chuyên gia cho rằng cơ quan thực thi cần phân loại hồ sơ theo tình trạng pháp lý, khả năng thu hồi và kết quả xác minh; đồng thời hướng dẫn rõ thủ tục, chứng từ và cách đối chiếu nghĩa vụ thuế. Đối với những trường hợp không đủ điều kiện xóa tiền chậm nộp theo Nghị quyết, cần tiếp tục xử lý theo các cơ chế quản lý nợ khác mà pháp luật cho phép, không tự ý mở rộng diện xóa nợ.

Cùng với đó, trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ sở hữu, người quản lý và người đại diện cần được xác định đúng theo loại hình doanh nghiệp và quy định pháp luật, tránh tình trạng buông lỏng nghĩa vụ thuế hoặc áp đặt trách nhiệm vượt quá căn cứ pháp lý. Về lâu dài, bên cạnh xử lý các khoản nợ thuế tồn đọng, cần nâng cao hiệu quả quản lý ngay từ khi doanh nghiệp thành lập, hoạt động, tạm ngừng cho đến khi chấm dứt hoạt động. Điều này sẽ góp phần hạn chế phát sinh những khoản nợ thuế không còn khả năng thu hồi.