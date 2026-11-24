Thủ tướng ban hành chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Chương trình nêu rõ, việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế của vùng phải được gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn làm động lực chủ yếu.

Đồng thời, tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và giá trị gia tăng cao của vùng, nhất là nông nghiệp xanh, hữu cơ, đặc sản, tuần hoàn, giá trị, hiệu quả cao; kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, các dịch vụ môi trường rừng, sản phẩm OCOP; du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng...

Chương trình cũng nhấn mạnh đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu, thương mại theo hình thức chính ngạch, xây dựng và kết nối các trung tâm logistics và dịch vụ gắn với các hành lang kinh tế, các cửa khẩu quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào.

Cùng với đó là phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh và khai thác, chế biến sâu khoáng sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường...

Ảnh: Thạch Thảo

Bên cạnh đó, chương trình cũng đề cập đến việc tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng vùng theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông minh, có tính kết nối và lan tỏa cao; bảo đảm kết nối thông suốt trong nội vùng, giữa vùng với các vùng lân cận và với các không gian hợp tác quốc tế, tạo nền tảng để thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, mở rộng dư địa phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của vùng.

Trong đó, ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc, đường sắt khổ tiêu chuẩn, quốc lộ và các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối với các hành lang kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, các đô thị và trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước...

Phát triển các tiểu vùng, khu vực động lực vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Chương trình cũng lưu ý, tập trung phát triển các tiểu vùng, khu vực động lực vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Phát triển khu vực động lực của vùng gồm Phú Thọ và Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ của vùng, với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng; ưu tiên phát triển công nghiệp điện tử, bán dẫn, cơ khí chế tạo trình độ cao, thiết bị điện, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp công nghệ số, có sức lan tỏa và dẫn dắt phát triển toàn vùng.

Đồng thời, chương trình cũng nhấn mạnh đến việc phát triển các hành lang kinh tế quan trọng gồm: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Lạng Sơn - Hà Nội; Điện Biên - Sơn La - Phú Thọ - Hà Nội; Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội; Cao Bằng - Thái Nguyên - Hà Nội; Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Ninh; Điện Biên - Sơn La - Lào Cai - Tuyên Quang - Thái Nguyên - Lạng Sơn.

Việc phát triển này phải gắn với phát triển các cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, trung tâm đô thị, công nghiệp, du lịch và dịch vụ, tăng cường liên kết nội vùng, liên kết với Thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng, các cảng cửa ngõ và kết nối với Trung Quốc, Lào, ASEAN.

Cùng với đó là phát triển hệ thống đô thị vùng Trung du và miền núi phía Bắc phù hợp với không gian phát triển mới của vùng, gắn với phát triển hạ tầng giao thông, mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và các hành lang kinh tế; phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững, thông minh, giàu bản sắc, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên, di sản văn hóa các dân tộc và kiểm soát chặt chẽ quá trình đô thị hóa.

Chương trình cũng lưu ý việc tổ chức mạng lưới đô thị đa tầng, đa trung tâm theo tiểu vùng, ưu tiên phát triển các đô thị trung tâm cấp vùng, đô thị cửa khẩu, đô thị biên giới; tăng cường liên kết đô thị - nông thôn, phát huy vai trò các đô thị trung tâm như Thái Nguyên, Việt Trì, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ trong lan tỏa phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đồng thời, chú trọng phát triển các đô thị tại các khu vực khu kinh tế cửa khẩu, khu vực biên giới; gia tăng mức độ nén ở những khu vực có địa hình phù hợp; ưu tiên phát triển các đô thị gắn với các hành lang kinh tế.

Phát triển hạ tầng xã hội đồng bộ, hợp lý

Chương trình cũng đặt ra yêu cầu tập trung phát triển hạ tầng xã hội của vùng theo hướng đồng bộ, hợp lý và từng bước hiện đại. Trong đó, ưu tiên đầu tư, nâng cấp và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và trợ giúp xã hội; từng bước hình thành và phát huy vai trò các trung tâm cấp vùng về giáo dục, y tế chuyên sâu, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ.

Việc phát triển hạ tầng xã hội được đặt ra theo hướng phân bố hợp lý, hài hòa giữa các khu vực đồng bằng, trung du, miền núi và biên giới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chương trình cũng đặt ra nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề cao là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững của vùng; gắn phát triển giáo dục với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Cùng với đó là phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy hoạch; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; phát triển hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng trong giai đoạn mới...