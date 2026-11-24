Từ chợ truyền thống đến hệ thống bán lẻ hiện đại, việc giảm giá hàng hóa đang từng bước được tính toán khi chi phí đầu vào hạ nhiệt. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh còn phụ thuộc vào cơ cấu giá thành, diễn biến giá nguyên liệu và khả năng đàm phán giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp.

* Giá hàng hóa rục rịch giảm

Tại một số chợ truyền thống ở TP. Hồ Chí Minh, ghi nhận trong những ngày gần đây, giá nhiều mặt hàng rau, củ quả đã bình ổn và có dấu hiệu giảm so với thời điểm giá xăng dầu, chi phí đầu vào tăng. Theo bà Trần Khánh Hà, ngụ phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh, giá một số loại rau phổ biến như rau muống, mùng tơi, rau cải đã giảm 2000 - 5000 đồng/kg so với thời điểm xăng dầu tăng đỉnh điểm.

Nhân viên bán xăng cho khách tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex. Ảnh: Minh Quyết-TTXVN

Ngoài ra, một số mặt hàng thực phẩm tươi sống cũng có mức giá ổn định: thịt ba chỉ 160.000 – 180.000 đồng/kg; thịt bò: 220.000 – 260.000 đồng/kg; gà ta nguyên con 120.000 đồng/kg; vịt siêu nạc 80.000 đồng/kg…

Trong khi đó, bà Trần Thị Dung, tiểu thương bán rau tại chợ Phước Long, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh, cho biết, hàng hóa về chợ chịu tác động từ nhiều yếu tố, như giá nhập tại chợ đầu mối, chi phí nhân công và nguồn cung. Nhờ giá nhiên liệu đầu vào hạ nhiệt, hàng hóa có dấu hiệu bình ổn hơn, các loại rau, củ đều giảm nhẹ, giúp tiểu thương dễ mua bán trong bối cảnh sức mua tại chợ chưa thực sự phục hồi.

Còn tại các hệ thống bán lẻ, việc giá xăng dầu giảm không tác động ngay đến mặt bằng giá cả, bởi các hợp đồng cung ứng được ký kết dài hạn. Tuy nhiên, việc giảm giá xăng dầu giúp các doanh nghiệp phân phối bán lẻ giảm áp lực điều hành giá, chủ động triển khai được nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, trợ giá cho khách hàng.

Theo ông Lê Quốc Thông, Giám đốc WinMart Thảo Điền, trong tháng 11, hưởng ứng các chương trình kích cầu tiêu dùng của TP. Hồ Chí Minh, hệ thống đã chủ động triển khai các chương trình khuyến mãi, nằm trong dịp kỷ niệm 12 năm đồng hành cùng người tiêu dùng tại Việt Nam.

Theo đó, hệ thống đưa ra khuyến mãi trên hơn 1000 sản phẩm thiết yếu cho người tiêu dùng; tích điểm hội viên và giảm giá tích điểm trên các sản phẩm như thịt Meadt Deli hoặc WinEco. Đây là giải pháp đồng hành tăng giá trị cho giỏ hàng hóa của người tiêu dùng, giảm bớt áp lực sinh hoạt phí cho người dân.

Theo các kỳ điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, đến ngày 24/11, so với mức đỉnh ghi nhận trong năm 2026, giá xăng E5 RON92 đã giảm 11.538 đồng/lít, tương đương 38,3%; xăng E10 RON95-III giảm 14.740 đồng/lít, tương đương 43,6%. Đặc biệt, dầu diesel giảm 18.441 đồng/lít, tương đương 41,2% so với mức cao nhất 44.788 đồng/lít hồi đầu tháng 4.

Riêng trong tháng 11, giá xăng đầu đã trải qua nhiều kỳ điều chỉnh giảm, đến nay, giá E5 RON92 đã giảm tổng cộng 5.647 đồng/lít, xăng E10 RON95-III giảm 5.059 đồng/lít so với mức áp dụng từ ngày 1/11. Diễn biến này tạo thêm điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp vận tải, sản xuất và phân phối tiết giảm chi phí, đồng thời mở ra dư địa điều chỉnh giá bán hàng hóa khi các khoản đầu vào được điều tiết.

Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, giá nhiên liệu giảm là tín hiệu tích cực đối với thị trường, tạo dư địa giảm giá rất lớn. Đối với khâu lưu thông phân phối, giảm giá xăng dầu đồng nghĩa với chi phí vận chuyển giảm xuống, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nguồn cung thực phẩm, rau của dồi dào, giá hàng hóa sẽ lập tức hạ nhiệt.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, xăng dầu tác động đến toàn bộ chuỗi cung ứng, từ thu mua nguyên liệu, vận chuyển, chế biến đến phân phối sản phẩm. Việc nhiên liệu hạ nhiệt giúp giảm chi phí vận chuyển nguyên liệu từ vùng sản xuất về nhà máy, đưa thành phẩm đến hệ thống bán lẻ; đồng thời tiết giảm một phần chi phí vận hành sản xuất.

Đối với ngành lương thực, thực phẩm, tác động này càng đáng chú ý bởi nhiều doanh nghiệp có biên lợi nhuận mỏng nhưng mức tiêu hao nguyên liệu lớn. Mặc dù việc điều chỉnh giá thành có độ trễ, nhưng khi chi phí nhiên liệu giảm, doanh nghiệp sẽ bớt áp lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và có thêm dư địa cải thiện sức cạnh tranh.

"Trong giai đoạn giá nguyên liệu và nhiên liệu tăng trước đó, nhiều doanh nghiệp đã cố gắng không điều chỉnh giá bán tương ứng với mức tăng chi phí đầu vào để giữ sức cạnh tranh. Do đó, khi giá nhiên liệu giảm, doanh nghiệp có điều kiện rà soát lại giá thành, tiết giảm một phần chi phí để đưa hàng hóa ra thị trường với mức giá hợp lý hơn", bà Lý Kim Chi cho biết.

* Thêm dư địa điều chỉnh giá bán

Tín hiệu giảm giá đã bắt đầu chuyển hóa thành những động thái cụ thể tại một số doanh nghiệp. Ông Trương Chí Thiện, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, TP. Hồ Chí Minh cho biết doanh nghiệp phấn khởi trước các đợt điều chỉnh giảm giá xăng dầu bởi đây là cơ sở để làm việc, đàm phán lại giá với các nhà cung cấp nguyên vật liệu.

Theo ông Trương Chí Thiện, dù chi phí xăng dầu không chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành trứng gia cầm, nhưng biến động nhiên liệu thường tác động đến tâm lý và quyết định điều chỉnh giá của các nhà cung cấp. Khi giá xăng dầu tăng, một số đơn vị cung ứng có thể điều chỉnh giá nguyên vật liệu, kể cả khi mức tăng chưa phản ánh đầy đủ chi phí thực tế. Ngược lại, khi nhiên liệu giảm, doanh nghiệp có thêm cơ sở để đàm phán giảm giá đầu vào.

Hiện một số nhà cung cấp đã đồng ý điều chỉnh giảm giá, giúp Vĩnh Thành Đạt tiết kiệm chi phí. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đang rà soát và dự kiến gửi văn bản đến Sở Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm giá bán bình ổn đối với hai mặt hàng trứng gà và trứng vịt, mỗi mặt hàng giảm 1.000 đồng/vỉ.

"Bên cạnh việc đàm phán với nhà cung cấp, doanh nghiệp cũng rà soát các khoản chi phí vận hành, cắt giảm những khoản chưa thực sự cần thiết để tối ưu giá thành. Việc điều chỉnh giá bán không chỉ giúp chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng mà còn tạo thêm sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường", ông Trương Chí Thiện chia sẻ.

Ở góc độ phân phối, ông Lê Quốc Thông, Giám đốc siêu thị WinMart Thảo Điền, cho biết trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, giá nguyên liệu, năng lượng và chi phí logistics toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động. Do đó, hệ thống bán lẻ đang tăng cường làm việc với nhà cung cấp để giữ ổn định giá, đồng thời tìm kiếm cơ hội giảm giá đối với các mặt hàng thiết yếu.

Với hệ thống hơn 5.000 điểm bán lẻ, WinMart và WinMart+ chủ động đàm phán trên cơ sở sản lượng mua lớn nhằm có được mức giá đầu vào tốt nhất. Theo ông Lê Quốc Thông, hiện các nhà cung cấp chưa chủ động đề xuất giảm giá trên diện rộng, nhưng doanh nghiệp đang tích cực làm việc với từng đối tác để tìm dư địa tiết giảm chi phí, qua đó chuyển lợi ích đến người tiêu dùng.

"Các chính sách hỗ trợ giảm giá xăng dầu, giảm giá điện và thuế đầu vào của Nhà nước sẽ góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, vận chuyển và phân phối hàng hóa. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp bán lẻ sẽ tiếp tục phối hợp với nhà cung cấp để tối ưu chi phí, đưa hàng hóa đến người tiêu dùng với mức giá hợp lý", ông Lê Quốc Thông đánh giá.

Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, việc giá nhiên liệu giảm sẽ góp phần điều tiết một phần chi phí sản xuất, vận chuyển và bảo quản hàng hóa, qua đó giúp doanh nghiệp giảm áp lực về giá thành.

Tuy nhiên, khả năng điều chỉnh giá bán cần được tính toán trên cơ sở chi phí thực tế và diễn biến của từng nhóm nguyên liệu, tránh điều chỉnh thiếu căn cứ hoặc không tương xứng với mức giảm đầu vào. Do đó, doanh nghiệp cần chủ động kiểm soát chi phí, tối ưu hoạt động sản xuất, phân phối và tận dụng dư địa từ việc giảm giá nhiên liệu để có chính sách giá phù hợp hơn.

Trong bối cảnh sức mua còn chịu áp lực từ khả năng chi tiêu của người dân, việc doanh nghiệp chủ động rà soát giá thành, đàm phán giảm giá với nhà cung cấp và chia sẻ một phần lợi ích chi phí với người tiêu dùng, không chỉ là giải pháp tăng sức cạnh tranh mà còn góp phần tạo mặt bằng giá hợp lý, kích thích tiêu dùng và bình ổn thị trường.