Thuê ô tô đi trộm cắp tài sản

Vào ngày 10-2-2026, Hoàng gọi điện rủ Giang đi nhậu và cả 2 thuê xe ô tô đến đón để đi đến khu vực phường Xuân Lộc. Khi đi qua cửa hàng điện thoại di động H.A. (xã Xuân Phú), Hoàng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên yêu cầu dừng xe trước cửa hàng này.

Sau khi đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động H.A., Hoàng và Giang lấy trộm 17 điện thoại di động rồi đem đến cửa hàng điện thoại của Thúy (ở phường Long Khánh) để bán lại. Mặc dù biết 17 điện thoại là tài sản trộm cắp mà có nhưng Thúy vẫn mua. Tổng giá trị tài sản 51 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, theo Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì có thể bị phạt tù từ 2-7 năm.