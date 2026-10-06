Gã con rể tưới xăng thiêu rụi nhà bố mẹ vợ vì clip vợ nhảy múa trên Facebook

Trước đó, trưa ngày 26/7, chị H.Y.B. (19 tuổi, vợ của Y Chương Byă) đến dự một buổi liên hoan trên địa bàn xã. Khoảng 13h00 cùng ngày, Y Chương Byă xem Facebook thấy clip ghi lại cảnh vợ đang uống bia, nhảy múa cùng một số người phụ nữ khác nên đã gọi điện yêu cầu vợ trở về nhà. Tuy nhiên, chị H.Y.B. không đồng ý và tiếp tục ở lại buổi liên hoan.

Đối tượng Y Chương Byă tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đến khoảng 15h00, tức giận vì vợ chưa về, Y Chương Byă đã đập phá nhiều tài sản trong nhà. Chưa dừng lại, người này đi vào phòng ngủ, kéo quần áo ra gom thành đống trước cửa phòng rồi lấy xăng tưới lên và châm lửa đốt.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, thiêu rụi 2 căn phòng trong căn nhà. Sau khi gây ra vụ việc, Y Chương Byă rời khỏi hiện trường và về nhà mẹ đẻ.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.