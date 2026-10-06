Truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp vàng trị giá hơn 100 triệu đồng

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 3/10, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ mất trộm gồm 9 chỉ vàng 9999 và 2 nhẫn vàng Tây (tổng trị giá hơn 100 triệu đồng) xảy ra tại thôn An Khương, Công an xã Bình Minh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, rà soát những người có liên quan và thu thập tài liệu phục vụ việc tổ chức điều tra.

Đến khoảng 7 giờ sáng ngày 4/10, tổ công tác của Công an xã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã xác định V.N.N.D (SN 2004, trú tại thôn An Khương) là người có liên quan đến vụ việc và mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, trước các chứng cứ do tổ công tác đưa ra, V.N.N.D đã thừa nhận hành vi trộm cắp số tài sản trên.

Hiện Công an xã Bình Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý V.N.N.D theo quy định của pháp luật.

Đối tượng và tang vật vàng bị trộm.

Kết quả điều tra cho thấy sự chủ động, khẩn trương của Công an cấp xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong xử lý tin báo về tội phạm. Việc nhanh chóng xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đã góp phần hạn chế nguy cơ tài sản bị tẩu tán và phục vụ kịp thời công tác xử lý vụ việc.