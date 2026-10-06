Công an vào cuộc xác minh vụ cô gái bị hành hung dã man trên hè phố Gia Lai

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 1h sáng 6/10 tại khu vực vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai).

Người thanh niên sau khi đánh cô gái ngã xuống vỉa hè đã tiếp tục dùng chân đá liên tiếp vào người nạn nhân, đồng thời buông lời đe dọa giết cả gia đình cô gái. Sau đó, nam thanh niên rời đi, bỏ mặc cô gái bất động tại hiện trường.

Cô gái bị người đàn ông liên tục đánh p cho đến khi nằm bất động trên vỉa hè. (ảnh cắt từ clip)

Trước sự việc trên, Công an phường Quy Nhơn Nam đã vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, cô gái trong clip là L.T.Y.N (SN 2002), còn người tấn công nạn nhân là T.V.L (SN 1998, chồng của N), cùng trú tại phường Quy Nhơn Nam.

Theo chị N, khoảng 18h30 ngày 5/10, vợ chồng chị đi nhậu tại một quán trên đường Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam).

Đến khoảng 0h10 ngày 6/10, hai vợ chồng xảy ra tranh cãi nên L về phòng trọ trên đường Thành Thái (phường Quy Nhơn Nam).

Sau đó, chị N cũng đi về phòng trọ. Tuy nhiên, khi đến nơi gọi chồng thì L không mở cửa. Đến khoảng 1h, chị N đi bộ về nhà mẹ ruột trên đường Hoàng Văn Thụ, thuộc khu phố 2, phường Quy Nhơn Nam.

Khi đi đến trước số nhà 344 Hoàng Văn Thụ, chị N bị chồng đánh đập liên tiếp. Sau khi L bỏ đi, chị N đứng dậy tiếp tục đi về nhà mẹ ruột.

Thời điểm này, Tổ công tác Công an phường Quy Nhơn Nam đang tuần tra, phát hiện điểm nghi vấn nên đã mời chị N về trụ sở làm việc.

Sau xô xát, chị N bị bầm đỏ vùng hai mắt và trầy xước vùng trán. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã ổn định.

Công an phường Quy Nhơn Nam cũng đã làm việc với L và tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, trên mạng xã hội lan truyền một số thông tin gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng tiêu cực trong cộng đồng. Công an phường Quy Nhơn Nam khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, trách nhiệm, thận trọng khi tiếp nhận, kiểm chứng và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.