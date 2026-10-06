Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi - Ninh Hòa

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Trường THPT Nguyễn Trãi - Ninh Hòa tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC và CNCH cho giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Học sinh thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy.

Tại chương trình, các cán bộ, chiến sĩ phổ biến những kiến thức cơ bản về PCCC; các biện pháp bảo đảm an toàn trong sinh hoạt, học tập; hướng dẫn cách xử lý khi xảy ra cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn tại nhà ở, chung cư, nơi tập trung đông người.

Giáo viên và học sinh còn được hướng dẫn cách sử dụng một số trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và CNCH như: Bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, lăng phun nước, dây hạ chậm, thiết bị banh cắt thủy lực. Với sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ, các học sinh thực hành di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, không gian hạn chế; sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy; phun nước chữa cháy; sơ cấp cứu và di chuyển người bị nạn. Bên cạnh đó, học sinh được tham quan xe chữa cháy, mặc trang phục chữa cháy chuyên dụng, trải nghiệm sử dụng dây hạ chậm và một số thiết bị CNCH.

Chương trình góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ; trang bị cho giáo viên, học sinh những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác khi xảy ra sự cố. Đồng thời, giúp học sinh hiểu hơn về nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và nâng cao ý thức xây dựng môi trường học đường an toàn.