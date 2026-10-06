Tử hình hung thủ sát hại 3 người ở TP Đồng Nai

Bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) bị xét xử về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Sau khi xem xét tài liệu, chứng cứ, kết quả tranh tụng cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tử hình về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) bị xét xử về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo cáo trạng, rạng sáng 3/9/2026, Nguyễn Đức Anh mang theo hung khí, tìm đến nhà bạn gái cũ tại xã Bình Minh, TP Đồng Nai với ý định sát hại người này sau khi hai người chia tay. Khi bị cha của bạn gái cũ phát hiện, Đức Anh chuyển sang mái nhà bên cạnh, sau đó đột nhập vào nhà anh N.V.Q.

Tại đây, bị cáo tấn công anh Q., khiến anh bị thương nặng, đồng thời sát hại vợ và hai người con của anh. Anh Q. bị tổn thương cơ thể 76% tại thời điểm giám định và còn tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Đại diện Viện kiểm sát TP Đồng Nai công bố cáo trạng tại toà. Ảnh: Tiến Dũng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Đức Anh thừa nhận nội dung cáo trạng. Bị cáo khai không quen biết gia đình các bị hại. Bị cáo cũng khai có uống rượu, bia trước khi gây án nhưng không say.

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát xác định bị cáo có đủ năng lực nhận thức và khả năng điều khiển hành vi tại thời điểm phạm tội, đồng thời đề nghị áp dụng hình phạt tử hình về tội “Giết người”.

Hội đồng xét xử đọc bản án. Ảnh: Tiến Dũng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sống, quyền được bảo vệ sức khỏe của con người và chế độ quản lý của Nhà nước đối với vũ khí quân dụng. Các bị hại không có mâu thuẫn với bị cáo từ trước.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo không diễn ra trong trạng thái bột phát, tức thời. Đức Anh đã chuẩn bị hung khí; sau khi được can ngăn vẫn tiếp tục quay lại, xâm nhập trái phép nhà người khác và liên tục tấn công các bị hại.

Toàn cảnh phiên toà. Ảnh: Tiến Dũng.

Vụ án khiến ba người tử vong, trong đó có hai trẻ em, một người bị thương nặng, gây tổn thất rất lớn cho gia đình bị hại và ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Từ tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo, cần áp dụng hình phạt cao nhất để răn đe và phòng ngừa chung.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc Nguyễn Đức Anh bồi thường cho bị hại và gia đình tổng số tiền hơn 1,13 tỷ đồng.