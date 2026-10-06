Thứ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu xử lý triệt để trường hợp mạo danh lập doanh nghiệp, nhằm bảo vệ quyền lợi người dân. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Tại họp báo thường kỳ chiều 6/10, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trương xử lý triệt để các trường hợp bị mạo danh thành lập doanh nghiệp, tuyệt đối không để kéo dài.

Thông tin từ Cục Thuế cho thấy trong quá trình triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế thông qua ứng dụng eTax Mobile và đường dây nóng, ngành thuế đã ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc bị sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Nhiều trường hợp công dân chỉ phát hiện thông tin của mình bị đánh cắp để thành lập tổ chức, doanh nghiệp sau khi nhận được thông báo từ Cơ quan Thuế hoặc phát hiện bản thân phát sinh nghĩa vụ tài chính liên quan đến một công ty xa lạ.

Vấn đề này đã đặt ra thách thức lớn trong công tác quản lý Nhà nước, đòi hỏi sự phối hợp giữa Cơ quan Công an, Cơ quan Đăng ký kinh doanh và Cơ quan Thuế về thời gian xử lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Liên quan đến những bức xúc về thời gian xác minh kéo dài, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định thái độ kiên quyết của cơ quan quản lý trong việc xử lý vi phạm. Ông chỉ đạo rõ nếu có trường hợp người dân đã nộp đầy đủ hồ sơ phản ánh việc bị mạo danh quá sáu tháng mà chưa được xem xét giải quyết, các bên liên quan cần thông tin lại ngay cho Bộ Tài chính để cơ quan này chỉ đạo xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh khi người dân đã có đơn khiếu nại, các cơ quan chức năng phải tiếp nhận và xử lý ngay lập tức, không thể để tình trạng này kéo dài từ ba đến bốn năm. Việc chậm trễ giải quyết sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều quyền lợi hợp pháp khác của người bị mạo danh, do đó các cơ quan quản lý phải đề cao trách nhiệm, cùng nhau giải quyết triệt để và dứt điểm vướng mắc này.

Bà Trịnh Thị Hương cho biết trong bối cảnh công nghệ phát triển, thông tin cá nhân rất dễ bị lộ lọt, tạo kẽ hở cho các đối tượng xấu trục lợi. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Lý giải nguyên nhân dẫn đến lỗ hổng nêu trên, bà Trịnh Thị Hương, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, cho biết chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khởi nghiệp đã áp dụng cơ chế tự khai và tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ phát triển, thông tin cá nhân rất dễ bị lộ lọt, tạo kẽ hở cho các đối tượng xấu trục lợi.

Để khắc phục triệt để tình trạng này, cơ quan chức năng đang rà soát và phối hợp với lực lượng chức năng để xác minh toàn bộ 4.000 trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Khi có kết luận chính thức, dữ liệu sẽ được chuyển cho Cơ quan Thuế để tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Doanh nghiệp với những quy định chặt chẽ hơn nhằm hạn chế tối đa tình trạng mạo danh thông tin cá nhân./.