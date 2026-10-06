Thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng vì livestream xúc phạm chủ tịch xã

Ngày 6/10, Công an xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai cho biết, Trưởng Công an xã này ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với T.V.T. (SN 2006, trú thôn Khánh Thiện, xã Lâm Thượng) về hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải nội dung xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, khoảng 22h ngày 3/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Tổ An ninh Công an xã Lâm Thượng phát hiện T.V.T. đăng trên trang Facebook cá nhân hình ảnh “quyết định gọi công dân khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự” của UBND xã Lâm Thượng đối với người này.

Cùng với việc đăng tải hình ảnh quyết định, T.V.T. còn có những bình luận mang nội dung xúc phạm, thiếu chuẩn mực.

T.V.T. tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Sau đó, nam thanh niên tiếp tục quay video và phát trực tiếp (livestream) trên Facebook. Trong lúc livestream, T.V.T. có lời lẽ xúc phạm Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng, người ký quyết định gọi công dân khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, cùng Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã.

Công an xã Lâm Thượng sau đó mời T.V.T. đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, T.V.T. thừa nhận toàn bộ hành vi. Nam thanh niên khai nguyên nhân thực hiện các hành vi trên là do không muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sau khi được Công an xã Lâm Thượng tuyên truyền, giải thích, T.V.T. cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm quyết định gọi công dân khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của UBND xã Lâm Thượng.

Ngày 6/10, Trưởng Công an xã Lâm Thượng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.T. về hành vi sử dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Hành vi này được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.