Thực hành thường xuyên theo Bác

Từ những việc làm thiết thực

Con đường Hạnh phúc 6 ở thôn Lùng Vái, xã Cán Tỷ dài 200 m, rộng 3 m vừa hoàn thành, giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản và lấy nước thuận tiện hơn. Đằng sau tuyến đường bê tông ấy là sự chung sức của người dân và quá trình vận động kiên trì của Thượng tá Hoàng Trung Dũng, Trưởng Công an xã Cán Tỷ.

Cán bộ Công an xã Cán Tỷ và thôn Lùng Vái kiểm tra con đường hạnh phúc của thôn.

Qua nắm bắt tình hình tại cơ sở, anh Dũng nhận thấy giao thông khó khăn là một trong những trở ngại trong đời sống, sản xuất của bà con. Anh đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xi măng, đồng thời tuyên truyền để người dân đóng góp vật liệu và ngày công làm đường. Từ nhu cầu thực tế, một công trình thiết thực được hình thành, vừa cải thiện điều kiện đi lại, vừa khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng.

Thượng tá Hoàng Trung Dũng chia sẻ: "Tôi luôn xác định phải thường xuyên xuống thôn, bản, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để hiểu bà con cần gì, khó khăn ở đâu. Qua thực tế, tôi thấy những con đường là nhu cầu rất thiết thực, giúp bà con đi lại, vận chuyển nông sản và phát triển kinh tế. Đến nay, anh đã vận động xây dựng 20 tuyến đường mang tên “Con đường Hạnh phúc” cùng hai tuyến đường phục vụ việc đi lại của trẻ em đến các điểm trường mầm non".

Cũng từ phương châm nói đi đôi với làm, anh Nguyễn Văn Toại, Bí thư Chi bộ thôn Ma Lé, xã Lũng Cú, kiên trì vận động người dân thay đổi tập quán sản xuất, phát triển kinh tế và chung sức xây dựng nông thôn mới.

Anh vận động bà con quy hoạch vùng sản xuất lúa Khẩu Mang, nếp Hải trên hơn 75% diện tích đất canh tác; trực tiếp hướng dẫn 32 hộ triển khai mô hình cá chép ruộng. Trong cải tạo vườn tạp, thôn hoàn thành 5/5 vườn theo kế hoạch, trong đó có hai hộ đạt thu nhập trên 80 triệu đồng mỗi năm. Người dân còn đóng góp 315 ngày công xây dựng 2 km đường nội đồng, tường rào đá và khu vui chơi cộng đồng; cải thiện vệ sinh môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo anh Toại, muốn vận động Nhân dân thì cán bộ, đảng viên phải gương mẫu làm trước, từ phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường đến thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi người dân thấy cán bộ tận tâm, trách nhiệm và làm việc thực chất, niềm tin sẽ được củng cố, tạo sự đồng thuận để cùng giải quyết những việc chung.

Những câu chuyện ấy cho thấy thực hành theo Bác không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn lao, mà được thể hiện qua cách cán bộ gần dân, hiểu dân, nhận diện đúng khó khăn và kiên trì tìm cách giải quyết.

Tạo kết quả trong thực tiễn

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đổi mới trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Điểm nhấn là chuyển từ cách tiếp cận “học tập và làm theo” sang “học tập, thực hành”, gắn nhận thức với hành động và kết quả thực tế.

Đồng chí Mai Quang Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cho biết điểm mới của Chỉ thị không chỉ nằm ở việc nhấn mạnh phương pháp Hồ Chí Minh, mà quan trọng hơn là yêu cầu đưa việc học tập vào thực hành thường xuyên trong công tác và đời sống.

Thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh là đặt lợi ích của Đảng, đất nước và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, xuất phát từ thực tiễn để lựa chọn chủ trương và cách giải quyết công việc phù hợp. Thực hành đạo đức của Người là giữ gìn sự liêm chính, tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, không né tránh, đùn đẩy nhiệm vụ. Thực hành phương pháp Hồ Chí Minh đòi hỏi làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tế, biết lắng nghe và phát huy sức dân; thực hành phong cách của Người là gần dân, trọng dân, hiểu dân, nói điều dân hiểu và làm việc dân cần.

Từ định hướng đó, Kế hoạch số 219-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa yêu cầu triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW phù hợp với thực tiễn địa phương. Trọng tâm là đưa việc học tập, thực hành theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công vụ và hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Kế hoạch đồng thời yêu cầu khắc phục bệnh hình thức, phô trương, dàn trải; tập trung vào những vấn đề trọng tâm, khâu yếu, việc khó và điểm nghẽn trong lãnh đạo, quản lý, điều hành để tạo chuyển biến rõ nét. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm công tác và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp phải trở thành căn cứ quan trọng đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Đây là sự thay đổi về cách tiếp cận: không dừng ở việc xác định nội dung học tập hay đăng ký làm theo, mà phải trả lời được những việc cụ thể đã làm, kết quả đạt được và lợi ích mang lại cho người dân. Qua đó, việc thực hành theo Bác gắn chặt hơn với yêu cầu xây dựng Đảng, nâng cao trách nhiệm công vụ và giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Người đứng đầu nêu gương

Để yêu cầu đổi mới đi vào thực tế, Kế hoạch số 219-KH/TU xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; cụ thể hóa thành công việc có người phụ trách, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, việc học tập, thực hành phải gắn với chức trách, nhiệm vụ và cam kết tu dưỡng, rèn luyện. Nội dung cam kết cần thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời xác định rõ những hạn chế cần khắc phục, nhất là biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm. Kế hoạch cá nhân được công khai tại kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất để tập thể góp ý, giám sát, tránh tình trạng đăng ký hình thức rồi tự đánh giá.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu đưa nội dung thực hành theo Bác vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, gắn với ba nhóm tiêu chí nêu gương: bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện; đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi; tinh thần phục vụ Nhân dân. Ở từng loại hình chi bộ, nội dung thực hành đều phải hướng đến hiệu quả thực chất. Với chi bộ cơ quan, đó là nâng cao trách nhiệm, cải tiến quy trình xử lý công việc, hạn chế hồ sơ tồn đọng. Với chi bộ xã, phường, đó là gần dân, đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân. Tại khu dân cư, đó là phát huy đoàn kết, vận động Nhân dân cùng giải quyết những vấn đề chung của cộng đồng.

Triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW và Kế hoạch số 219-KH/TU vì thế không chỉ là yêu cầu về nhận thức, mà còn là đòi hỏi đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong công tác và trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Khi mỗi cán bộ, đảng viên biến điều đã học thành việc làm cụ thể, lấy kết quả thực tế làm thước đo, những giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được phát huy trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang.