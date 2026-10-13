So tài sản, Ronaldo là doanh nhân tốt hơn Messi?

Ronaldo có khối tài sản nhỉnh hơn Messi

Nếu lấy tiền bạc làm thước đo, siêu sao người Bồ Đào Nha đang chiếm ưu thế trong cuộc đua ngoài sân cỏ. Nhưng tài sản lớn hơn có đồng nghĩa với việc Ronaldo là doanh nhân giỏi hơn Messi?

Ronaldo nhỉnh hơn về tài sản và khả năng thương mại hóa thương hiệu

Trong bóng đá, cuộc tranh luận giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi dường như chưa bao giờ có hồi kết. Người ta so sánh số Quả bóng vàng, danh hiệu Champions League, bàn thắng, kiến tạo và cả ảnh hưởng đối với đội tuyển quốc gia.

Khi hai siêu sao bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, một thước đo khác ngày càng được chú ý: ai thành công hơn trên con đường kinh doanh?

Theo ước tính của Forbes được công bố trong năm 2026, Ronaldo sở hữu khối tài sản ròng khoảng 1,2 tỷ USD, trong khi con số tương ứng của Messi là 1,1 tỷ USD. Khoảng cách 100 triệu USD không quá lớn nếu đặt cạnh tổng tài sản của cả hai, nhưng đủ để Ronaldo tạm dẫn trước trong phép so sánh này.

Dĩ nhiên, đây là những con số ước tính, không phải báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Tài sản ròng cũng khác với tổng thu nhập trong sự nghiệp: một bên tính đến tài sản và các nghĩa vụ tài chính, bên còn lại phản ánh khoản tiền kiếm được trước thuế và những chi phí liên quan.

Vì vậy, không thể chỉ nhìn vào thu nhập hàng tỷ USD để kết luận một người đang sở hữu khối tài sản tương ứng.

Tuy nhiên, lợi thế của Ronaldo không chỉ nằm ở con số. Anh cho thấy khả năng biến danh tiếng của một cầu thủ thành hệ sinh thái thương mại mang dấu ấn cá nhân.

Thương hiệu CR7 hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ thời trang, nước hoa đến khách sạn và phòng tập thể hình. Ronaldo cũng tham gia các hoạt động đầu tư, trong đó có khoản đầu tư vào nền tảng sức khỏe WHOOP.

Điểm đáng chú ý là Ronaldo không chỉ bán hình ảnh của mình cho các nhãn hàng khác. Anh còn xây dựng những sản phẩm và hoạt động kinh doanh gắn trực tiếp với tên tuổi CR7.

Với lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội, mỗi lần xuất hiện của Ronaldo đều có thể tạo ra giá trị thương mại. Thương hiệu cá nhân vì thế trở thành một tài sản có khả năng tiếp tục sinh lời ngay cả khi anh không còn thi đấu đỉnh cao.

Nếu dùng tài sản làm thước đo, Ronaldo có cơ sở để đứng trên Messi. Nếu dùng khả năng thương mại hóa tên tuổi làm tiêu chí, anh cũng sở hữu lợi thế về độ phủ và sự hiện diện của thương hiệu trong nhiều ngành hàng.

Messi có những tính toán riêng trên thương trường.

Nhưng nhiều tiền hơn chưa chắc đã là doanh nhân giỏi hơn

Tuy nhiên, kết luận Ronaldo là doanh nhân xuất sắc hơn Messi chỉ vì sở hữu nhiều tài sản hơn khoảng 100 triệu USD sẽ là một bước đi quá vội vàng.

Trước hết, phần lớn tài sản của cả hai đều gắn với sự nghiệp bóng đá và khả năng khai thác danh tiếng. Thu nhập từ hợp đồng thi đấu, tiền thưởng, quảng cáo và hợp tác thương mại đóng vai trò quan trọng trong quá trình tích lũy tài sản. Ronaldo từng có mức thu nhập hàng năm vượt trội, nhưng điều đó chưa đủ để xác định hoạt động kinh doanh nào của anh thực sự tạo ra lợi nhuận cao nhất.

Messi cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Ngôi sao người Argentina tham gia lĩnh vực khách sạn thông qua thương hiệu MiM Hotels, đồng thời có các hoạt động liên quan đến bất động sản và đầu tư thể thao. Edificio Rostower SOCIMI là một ví dụ cho thấy danh mục kinh doanh của Messi không chỉ xoay quanh quảng cáo hay việc bán sản phẩm mang tên mình.

Khác biệt nằm ở cách mỗi người xây dựng danh mục tài sản và khai thác thương hiệu. Ronaldo có hình ảnh thương mại nổi bật, dễ nhận diện và hiện diện rộng rãi trên nhiều dòng sản phẩm. Messi lại có những khoản đầu tư trải rộng sang các lĩnh vực khác, dù mức độ thành công tài chính của từng hoạt động không phải lúc nào cũng được công khai đầy đủ.

Muốn đánh giá ai là doanh nhân giỏi hơn, cần nhiều dữ liệu hơn giá trị tài sản ròng: doanh thu và lợi nhuận từ từng doanh nghiệp, tỷ suất sinh lời của các khoản đầu tư, mức độ tăng trưởng trong dài hạn, khả năng quản trị rủi ro và phần tài sản thực sự được tạo ra từ kinh doanh thay vì tiền lương hay hợp đồng quảng cáo.

Đây là ranh giới quan trọng giữa một ngôi sao kiếm được nhiều tiền và một doanh nhân biết sử dụng vốn để tạo ra giá trị bền vững. Một cầu thủ có thể kiếm hàng trăm triệu USD nhờ tài năng và sức hút, nhưng điều đó không tự động chứng minh người ấy có khả năng điều hành doanh nghiệp hiệu quả.

Dùng tài sản để luận anh hùng, Ronaldo có thể tạm thắng Messi ở thời điểm này. Nhưng nếu muốn phân định người chiến thắng trên thương trường, cần nhìn sâu hơn vào những gì họ sở hữu, cách họ đầu tư và lợi nhuận mà các doanh nghiệp thực sự tạo ra.