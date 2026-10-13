Phú Thọ đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Doanh nghiệp - Động lực quan trọng của tăng trưởng

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị gặp mặt các doanh nhân ngày 13/10.

Sau hợp nhất, Phú Thọ có không gian phát triển rộng mở, tăng cường kết nối vùng Thủ đô với cửa ngõ Tây Bắc, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh và liên kết vùng.

Toàn tỉnh hiện có trên 42.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Trong 9 tháng năm 2026, gần 3.900 doanh nghiệp thành lập mới, gần 860 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tổng vốn FDI thu hút đạt gần 2,5 tỷ USD, vốn đầu tư trong nước đạt gần 84.000 tỷ đồng. Những kết quả này góp phần khẳng định tiềm năng, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành - Phú Thọ phát triển”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ doanh nhân trong duy trì sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026, tốc độ tăng trưởng quý IV cần đạt 13,5%; đồng thời tiếp tục phấn đấu đạt mức tăng trưởng 11% trong năm 2027. Đây là mục tiêu đầy thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và tinh thần chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chúc mừng các doanh nghiệp trong tỉnh nhân dịp ngày doanh nhân 13/10.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng tham gia chuỗi cung ứng.

Cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, chấp hành nghiêm pháp luật, bảo đảm quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Đối với cấp ủy, chính quyền, tỉnh yêu cầu rà soát Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số, gắn mục tiêu với dự án, nguồn lực, trách nhiệm và tiến độ cụ thể. Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, dự án tồn đọng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng thực thi công vụ và duy trì đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp từ cơ sở

Lãnh đạo các cấp và xã Tam Hồng tặng hoa chúc mừng hội doanh nhân xã Tam Hồng nhân ngày 13/10.

Tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp tục được cụ thể hóa tại các địa phương. Chiều 13/10, xã Tam Hồng tổ chức gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, ghi nhận những đóng góp đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường kết nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Tam Hồng báo cáo những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân xã góp phần phát triển địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Tam Hồng nhấn mạnh niềm tự hào của đội ngũ doanh nhân khi được phát triển kinh tế trên chính quê hương mình, tạo việc làm và đóng góp vào sự đổi thay của địa phương.

Dù còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Nhiều doanh nghiệp còn tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ những trường hợp yếu thế.

Theo đại diện Hội Doanh nghiệp xã Tam Hồng, sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của địa phương. Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả sẽ tạo thêm nguồn lực cho quê hương; trong khi môi trường đầu tư thuận lợi giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, Hội Doanh nghiệp xã tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, khuyến khích hội viên đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau vượt khó, đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh. Cộng đồng doanh nghiệp cũng cam kết nâng cao chất lượng sản phẩm, chăm lo người lao động, chấp hành pháp luật và tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Phi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoàng An khẳng định doanh nghiệp là lực lượng quan trọng tạo ra của cải vật chất, giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Tại xã Hoàng An, UBND xã cũng tổ chức gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp – Chung sức phát triển xã Hoàng An”, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam và kỷ niệm 81 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Công thương Việt Nam (13/10/1945 – 13/10/2026).

Lãnh đạo xã ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong duy trì, mở rộng sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách và tham gia các hoạt động xã hội.

Sau khi thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập ba xã An Hòa, Hoàng Đan và Hoàng Lâu, Hoàng An từng bước ổn định tổ chức, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hiện địa phương có 146 doanh nghiệp và 588 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Các quy hoạch công nghiệp, trong đó có Cụm công nghiệp Hoàng Lâu, Cụm công nghiệp Hoàng An và Khu công nghiệp Hoàng An – Hội Thịnh, được kỳ vọng mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển sản xuất và tạo thêm việc làm cho người dân.

Lãnh đạo xã Hoàng An chúc mừng ngày doanh nhân 13/10.

Kết luận buổi gặp mặt, ông Nguyễn Ngọc Phi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoàng An khẳng định doanh nghiệp là lực lượng quan trọng tạo ra của cải vật chất, giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Thời gian tới, Hoàng An xác định huy động các nguồn lực, lấy công nghiệp và dịch vụ làm động lực đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung nâng cấp hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, triển khai quy hoạch và tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư.

Lãnh đạo xã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng phục vụ, kiến tạo phát triển; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch, chủ động lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đồng thời, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, mở rộng đầu tư, chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người lao động.

Với phương châm “Thành công của doanh nghiệp trên địa bàn xã là thành công của Hoàng An”, địa phương khẳng định quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, phát huy nội lực và tăng cường hợp tác để phát triển bền vững.

Khơi thông nguồn lực, hướng tới tăng trưởng bền vững

Từ cấp tỉnh đến cơ sở, việc đồng hành cùng doanh nghiệp đang được cụ thể hóa bằng các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để tạo chuyển biến thực chất, các cấp chính quyền cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm tính minh bạch trong giải quyết thủ tục và kịp thời xử lý những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp, cần chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường và thực hiện tốt trách nhiệm với người lao động, xã hội.

Sự đồng hành chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp sẽ góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tăng nguồn thu ngân sách. Đây là nền tảng quan trọng để Phú Thọ phát huy lợi thế sau hợp nhất, từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.