Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh làm việc với xã Trịnh Tường về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, cùng đại diện một số cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bá Cảnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường báo cáo khái quát tình hình tổ chức bộ máy, công tác quản lý biên chế và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của xã; đồng thời thông tin về việc triển khai các quy định phân cấp trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tại địa phương.

Đại diện đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra, phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung và phạm vi kiểm tra, tập trung vào việc thực hiện các quy định về phân cấp trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đại diện đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra.

Trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan; trao đổi với UBND xã để làm rõ những nội dung trong quá trình tổ chức thực hiện. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái và ký kết hợp đồng lao động; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, kỷ luật, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Đoàn cũng xem xét việc thực hiện các quy định về thay đổi vị trí việc làm, xếp ngạch công chức, thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức và giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

Trong quá trình làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra trao đổi, hướng dẫn và làm rõ những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các quy định về phân cấp trong quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và đội ngũ cán bộ tại cơ sở. Qua đó, giúp địa phương rà soát việc triển khai các quy định, kịp thời nhận diện những nội dung cần tiếp tục quan tâm, thực hiện đúng thẩm quyền và quy trình theo quy định hiện hành.

Thông qua hoạt động kiểm tra, UBND tỉnh Lào Cai xem xét tình hình thực hiện các quy định về phân cấp trong công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại xã Trịnh Tường. Đây cũng là dịp để địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, thực hiện tốt các quy định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.