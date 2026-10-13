Lào Cai thông báo thi lựa chọn nhân sự để giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh đoàn

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Thông báo số 185-TB/BTCTU ngày 13/10/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ được ban hành căn cứ Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 13/10/2026 của Tỉnh ủy Lào Cai về tổ chức thi lựa chọn nhân sự để giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo thông báo, nhân sự dự thi phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có tuổi đời dưới 37 tuổi (sinh từ tháng 10/1989 trở lại đây); tốt nghiệp đại học trở lên; trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân; đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính; trình độ tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, chức danh dự kiến đảm nhiệm.

Trong 03 năm gần nhất, nhân sự được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không thuộc trường hợp bị cấm, tạm dừng hoặc chưa được xem xét giới thiệu ứng cử; được quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh đoàn hoặc chức danh tương đương trở lên.

Nhân sự cũng phải bảo đảm tiêu chuẩn theo Quy định số 17-QĐ/TU ngày 19/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiêu chuẩn chức danh Bí thư Đoàn cấp tỉnh theo Quyết định số 1289-QĐ/TWĐTN-CTĐ ngày 15/5/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Nhân sự dự tuyển được khuyến khích có kinh nghiệm công tác Đoàn, Hội, Đội, có năng lực tập hợp, vận động thanh niên. (Ảnh: Hoài Anh)

Khuyến khích nhân sự đã được rèn luyện qua thực tiễn công tác Đoàn, Hội, Đội, công tác Mặt trận, đoàn thể; có năng lực tập hợp, vận động thanh niên, có sản phẩm công tác cụ thể và triển vọng phát triển.

Đối tượng dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị của tỉnh, tự nguyện đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ giới thiệu.

Nguồn đăng ký được mở rộng đối với cán bộ đang giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, phường và tương đương trở lên được quy hoạch chức danh cao hơn; cán bộ nguyên là Bí thư Đoàn cấp huyện trước khi sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, hiện giữ chức danh từ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường; trưởng các ban, phòng, đơn vị trực thuộc cấp xã và tương đương trở lên được quy hoạch chức danh cao hơn; cùng các nhân sự khác thuộc nguồn cán bộ của tỉnh, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện bắt buộc.

Hồ sơ đăng ký gồm đơn đăng ký dự tuyển và hồ sơ giới thiệu cán bộ ứng cử theo Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Quy định số 14-QĐ/TU ngày 11/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có tờ trình giới thiệu nhân sự, sơ yếu lý lịch 2C, kê khai tài sản, thu nhập và nhận xét của cấp ủy nơi cư trú theo các mẫu quy định.

Nhân sự thuộc Tỉnh đoàn do Tỉnh đoàn thực hiện quy trình giới thiệu; nhân sự từ cơ quan, đơn vị, địa phương khác do tập thể lãnh đạo nơi nhân sự công tác rà soát, thống nhất, giới thiệu và gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất trong ngày 20/10/2026.

Sau khi được thống nhất giới thiệu, nhân sự dự tuyển chuẩn bị và trực tiếp trình bày, bảo vệ Chương trình hành động trước Hội đồng đánh giá. Thời gian nộp Chương trình hành động, dự kiến từ 22 - 24/10/2026, sẽ được Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo cụ thể sau khi Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua danh sách thí sinh đủ điều kiện.