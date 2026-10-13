Trung Quốc chấp thuận cho Visa tham gia thị trường thanh toán thẻ nội địa

Ngày 13/10, Visa thông báo đã nhận được sự chấp thuận từ phía Trung Quốc để chuẩn bị thành lập doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ ngân hàng. Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp tập đoàn Mỹ tiến gần hơn đến việc xử lý các giao dịch giữa các ngân hàng trong nước tại Trung Quốc.

Thẻ Visa là thẻ thanh toán quốc tế mang thương hiệu Visa, cho phép người dùng thanh toán khi mua sắm, rút tiền tại ATM và giao dịch trực tuyến ở những nơi chấp nhận Visa. Ảnh: Unsplash

Theo Tân Hoa Xã, Visa có một năm để hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi chính thức nộp đơn xin phép hoạt động. Điều này đồng nghĩa công ty chưa được triển khai ngay dịch vụ thanh toán thẻ nội địa.

Giám đốc điều hành Visa, Ryan McInerney, đánh giá quyết định này là cột mốc quan trọng trong cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn tại Trung Quốc, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo hai nước nhằm duy trì quan hệ kinh tế ổn định.

Trước Visa, hai tập đoàn thanh toán Mỹ là Mastercard và American Express đã được phép tham gia thị trường thanh toán thẻ nội địa Trung Quốc thông qua các liên doanh.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh tìm cách cải thiện quan hệ kinh tế sau các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo chuyên gia, thời điểm Trung Quốc chấp thuận Visa mang ý nghĩa đáng chú ý, có thể được xem là tín hiệu thiện chí của Bắc Kinh trước cuộc gặp dự kiến giữa lãnh đạo hai nước vào tháng 11.

Việc mở rộng thị trường dịch vụ tài chính từ lâu là một trong những ưu tiên của Washington trong quan hệ thương mại với Bắc Kinh. Quyết định mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp thanh toán quốc tế cạnh tranh tại Trung Quốc.