Doanh nghiệp xây dựng, cơ khí đứng đầu bảng nợ BHXH tại Hà Nội

Bức tranh chậm đóng, trốn đóng BHXH tại Hà Nội đang cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa các nhóm doanh nghiệp. Theo danh sách công khai của BHXH thành phố Hà Nội, số liệu tạm tính đến hết ngày 30/9/2026, nhiều đơn vị có số tiền chậm đóng lên tới hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý, những vị trí đầu tập trung khá nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp, cơ khí, công trình giao thông.

Một phiên toà xét xử doanh nghiệp nợ BHXH của người lao động tại Hà Nội mới đây.

Dẫn đầu danh sách là Công ty Cổ phần LILAMA3 với số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN hơn 49,92 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có 36 lao động được thể hiện trong danh sách công khai. LILAMA3 hoạt động trong lĩnh vực lắp đặt máy móc, gia công chế tạo thiết bị phục vụ công trình, xây dựng công trình công nghiệp.

Phân tích vào cơ cấu nhóm doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lớn, dấu ấn của lĩnh vực xây dựng - cơ khí - hạ tầng càng rõ. Sau Công trình giao thông 116 là Công ty CP Cơ khí Xây dựng 121 CIENCO1 với hơn 19,32 tỷ đồng, Công ty CP Cầu 14 hơn 17,39 tỷ đồng, Công ty CP Sông Đà 6 hơn 16,27 tỷ đồng.

Cùng nhóm đầu còn có Công ty CP Xây dựng giao thông và thương mại 124, chậm đóng hơn 15,36 tỷ đồng; Công ty CP Bê tông Vibex Hà Nội gần 13,9 tỷ đồng; Công ty CP Lắp máy điện nước - Licogi gần 12,96 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư cơ khí và xây dựng Hà Nội gần 10,57 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, danh sách cũng cho thấy nợ BHXH tại Hà Nội trải rộng qua nhiều ngành nghề. Ngoài xây dựng - cơ khí - hạ tầng còn xuất hiện may mặc, ô tô, giáo dục, công nghệ, viễn thông, thể dục thể thao, thời trang, hàng không lữ hành, vận tải cùng nhiều loại hình dịch vụ. Điều đó phản ánh tình trạng chậm đóng có phạm vi khá rộng trong khu vực doanh nghiệp.

Một số doanh nghiệp có lực lượng lao động lớn cũng nằm trong danh sách. Công ty TNHH May mặc XK VIT Garment được ghi nhận 792 lao động; Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại số 909 có 510 lao động với hơn 4,83 tỷ đồng chậm đóng; HTX Thành Công có 505 lao động với hơn 3,92 tỷ đồng.

Ở nhóm dịch vụ, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California - Chi nhánh Hà Nội được ghi nhận 292 lao động, số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, xét riêng về quy mô các khoản chậm đóng lớn, dữ liệu đến cuối tháng 9/2026 cho thấy tâm điểm nổi bật vẫn nằm ở nhóm xây dựng, xây lắp, cơ khí, công trình giao thông. Đây cũng là nhóm góp mặt liên tục từ vị trí đầu bảng xuống nhiều tầng của danh sách, với hàng loạt doanh nghiệp mang tên Cầu, Sông Đà, CIENCO, LICOGI, xây dựng, xây lắp, cơ khí, công trình.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, BHXH thành phố Hà Nội đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan liên quan đôn đốc 2.799 đơn vị, thu hồi 162/301 tỷ đồng tiền chậm đóng. Qua đó, số tiền chậm đóng phải tính lãi trên địa bàn Thủ đô giảm còn 1.846 tỷ đồng, chiếm 1,94%.