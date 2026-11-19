Toàn tỉnh hiện có gần 69.000 NKT đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên. Là đối tượng dễ tổn thương, mang trong mình sự tự ti, hạn chế trong khả năng di chuyển nên dù đã có nhiều chính sách riêng biệt, họ vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm và hòa nhập cộng đồng. Phát huy vai trò cầu nối, thời gian qua, Hội NKT, NNDC, BTNKT và BVQTE tỉnh đã chủ động tìm kiếm nhiều giải pháp phù hợp nhằm tạo điểm tựa sinh kế dài hạn cho hội viên.

Bên cạnh tổ chức các chương trình hội thảo, ngày hội việc làm, hỗ trợ nguồn vốn, tìm kiếm đầu ra, Tỉnh hội còn hợp tác với các tổ chức phi chính phủ với mong muốn kết nối công việc phù hợp với hội viên. Dự án “Tăng cường tiếp cận thông tin và cơ hội việc làm cho NKT thông qua các ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số phù hợp” giai đoạn 2024-2027 do Hội NKT, NNDC, BTNKT và BVQTE tỉnh phối hợp với tổ chức Fédération Handicap International (HI) là một trong những chương trình hướng tới tăng cường sự tham gia của NKT, đặc biệt là thanh niên khuyết tật vào các hoạt động kinh tế-xã hội thông qua các giải pháp công nghệ số và phục hồi chức năng từ xa.

Tăng cơ hội việc làm cho các bạn trẻ khuyết tật bằng công nghệ số - Ảnh: T.P

Thực tế khảo sát trước khi triển khai cho thấy, dù phần lớn NKT có sử dụng điện thoại thông minh, nhưng có tới 81% gặp khó khăn khi thao tác do thiết bị chưa phù hợp hoặc thiếu kỹ năng số và có đến 71% chưa từng sử dụng internet để tìm kiếm việc làm. Nhận diện rõ những rào cản đó, hội và tổ chức HI đã tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động trọng tâm, như: Nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua các lớp tập huấn kỹ năng số cơ bản, an toàn số, hướng dẫn ứng dụng AI vào công việc...

Đồng thời mở rộng phục hồi chức năng từ xa qua việc phối hợp ứng dụng phần mềm OpenTeleRehab, hỗ trợ hàng trăm ca điều trị và tập luyện phục hồi chức năng ngay tại nhà cho người bệnh và NKT vận động.

Nhờ bám sát nhu cầu thực tiễn, đến nay, đã có 55 thanh niên khuyết tật trên địa bàn được cải thiện khả năng tiếp cận cơ hội việc làm thông qua sử dụng các ứng dụng công nghệ và nền tảng số phù hợp; trong đó có 17 người có mô hình sinh kế ứng dụng công nghệ số và tạo ra nguồn thu nhập ổn định. Qua đó, giúp các bạn trẻ yếu thế không chỉ tự chủ tài chính mà còn phát huy năng lực, chủ động tham gia và đóng góp vào đời sống kinh tế-xã hội.

Trong căn nhà nhỏ ở xã Gio Linh, đôi tay Lê Thị Minh Hậu (SN 2001) thoăn thoắt uốn từng cánh hoa kẽm nhung cho kịp đơn đặt hàng, ánh mắt lấp lánh niềm vui của một người làm chủ được cuộc sống. Nhớ lại chặng đường đã qua, Hậu từng có khoảng thời gian gần như bế tắc vì không thể tìm kiếm một công việc phù hợp. Bước ngoặt đến khi Hậu tham gia các lớp tập huấn của dự án.

“Tại lớp học, tôi được cầm tay chỉ việc từ cách chụp ảnh sản phẩm sao cho bắt mắt, viết bài thu hút tương tác, xây dựng kênh bán hàng, cho đến việc cập nhật các mẫu mã thịnh hành để không bị bỏ lại phía sau. Nhờ công nghệ số, sản phẩm thủ công của tôi ngày càng được nhiều người biết đến. Tôi không còn tự ti vì giờ đây đã có thể tự chủ tài chính nuôi bản thân và con nhỏ”, Hậu cho biết. Không chỉ tự đứng trên đôi chân của mình, Hậu còn đang đồng hành, hướng dẫn công nghệ cho một người bạn khuyết tật mắc bệnh động kinh để cùng tự lập, đồng thời ấp ủ dự định truyền nghề làm hoa kẽm nhung cho những người có nhu cầu.

Cùng chung niềm vui tự lập với Hậu là Hoàng Đình Văn (SN 2001), ở xã Triệu Cơ. Không may mắc chứng teo cơ chân từ nhỏ khiến việc đi lại hạn chế và phải nghỉ học sớm, Văn từng không có cơ hội tiếp cận các công việc phổ thông. Sau khi tham gia các khóa tập huấn của dự án, Văn đã biết cách ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm cơ hội.

“Tôi được trang bị kỹ năng viết hồ sơ xin việc, tìm kiếm việc làm trên nền tảng số cũng như phương pháp quản lý tài chính. Nhờ kiến thức có được, từ tháng 9/2025, tôi bắt đầu công việc giám sát camera an ninh từ xa. Qua màn hình máy tính, tôi theo dõi hoạt động tại các cửa hàng và kịp thời cảnh báo các sự cố phát sinh. Mức thu nhập tính theo hiệu suất công việc giúp tôi có nguồn tài chính ổn định, không còn là gánh nặng cho gia đình”, Văn phấn khởi chia sẻ.

Dù đối mặt với không ít thách thức, nhất là trong việc huy động nhóm thanh niên khuyết tật trong độ tuổi lao động tiếp cận lĩnh vực mới mẻ như chuyển đổi số song công tác kết nối việc làm của Hội NKT, NNDC, BTNKT và BVQTE tỉnh vẫn duy trì được hiệu quả tích cực.

Ông Thái Vĩnh Liệu, Chủ tịch Hội NKT, NNDC, BTNKT và BVQTE tỉnh cho hay: “Tạo sinh kế và việc làm cho NKT luôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tổ chức hội. Qua thực tế triển khai, việc ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số không chỉ cung cấp một công cụ mưu sinh phù hợp, hiệu quả tại nhà, mà thực sự là “chìa khóa” giúp thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng, phá vỡ định kiến và rào cản xã hội đối với NKT. Trong thời gian tới, Hội NKT, NNDC, BTNKT và BVQTE tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này để ngày càng có thêm nhiều NKT tự tin vươn lên, không một ai bị bỏ lại phía sau trên con đường hội nhập và phát triển”.